6 czerwca odbył się ślub Petera Phillipsa, najstarszego wnuka królowej Elżbiety II. Syn księżniczki Anny i Marka Phillipsa poślubił Harriet Sperling, która pracuje jako pielęgniarka. Uroczystość miała kameralny charakter i zgromadziła najbliższych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Na ceremonii pojawili się król Karol III z królową Camillą, książę Edward wraz z księżną Zofią, a także księżniczki Beatrycze i Eugenia. Wśród gości nie zabrakło księżnej Kate, której elegancka kreacja w jasnym, kremowym odcieniu przyciągała wzrok. Towarzyszył jej książę William.
Księżna Kate zaprezentowała się w długiej, jasnobeżowej sukni o dopasowanym kroju, rozszerzającej się od linii bioder, którą dopełniła efektownym kapeluszem. Kreacji w rozmowie z Plejadą przyjrzała się Ewa Minge. Według projektantki była to udana równowaga między modą a królewskim protokołem. - Księżna Kate prezentuje nowoczesną interpretację królewskiej elegancji. Jej jasnobeżowa suknia o perfekcyjnie skrojonej sylwetce i efektowny kapelusz pokazują, jak połączyć modę z protokołem, nie przyćmiewając głównej bohaterki dnia - oceniła. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:
Uwagę zwróciła również panna młoda. Bukiet Harriet Sperling zawierał konwalie, które mają wyjątkowe znaczenie dla rodziny królewskiej. Kwiaty te znalazły się zarówno w bukiecie koronacyjnym królowej Elżbiety II w 1953 roku, jak i podczas jej ślubu z księciem Filipem w 1947 roku. Symboliczny akcent miał podkreślać bliską relację zmarłej monarchini z Peterem Phillipsem.
Harriet wybrała koronkową suknię ślubną, długi welon oraz satynowe szpilki w kolorze kości słoniowej marki Jimmy Choo. Całość dopełniły nowa tiara oraz kolczyki od jubilera Pragnell, który stworzył także jej pierścionek zaręczynowy. CZYTAJ TEŻ: Rzadki widok w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Fani przecierają oczy ze zdumienia.