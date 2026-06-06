6 czerwca odbył się ślub Petera Phillipsa, najstarszego wnuka królowej Elżbiety II. Syn księżniczki Anny i Marka Phillipsa poślubił Harriet Sperling, która pracuje jako pielęgniarka. Uroczystość miała kameralny charakter i zgromadziła najbliższych członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Na ceremonii pojawili się król Karol III z królową Camillą, książę Edward wraz z księżną Zofią, a także księżniczki Beatrycze i Eugenia. Wśród gości nie zabrakło księżnej Kate, której elegancka kreacja w jasnym, kremowym odcieniu przyciągała wzrok. Towarzyszył jej książę William.

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Księżna Kate olśniła podczas ślubu Petera Phillipsa. "Nowoczesna interpretacja królewskiej elegancji"

Księżna Kate zaprezentowała się w długiej, jasnobeżowej sukni o dopasowanym kroju, rozszerzającej się od linii bioder, którą dopełniła efektownym kapeluszem. Kreacji w rozmowie z Plejadą przyjrzała się Ewa Minge. Według projektantki była to udana równowaga między modą a królewskim protokołem. - Księżna Kate prezentuje nowoczesną interpretację królewskiej elegancji. Jej jasnobeżowa suknia o perfekcyjnie skrojonej sylwetce i efektowny kapelusz pokazują, jak połączyć modę z protokołem, nie przyćmiewając głównej bohaterki dnia - oceniła. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Księżna Kate olśniła podczas ślubu Petera Phillipsa. Otwórz galerię

Harriet Sperling postawiła na królewską tradycję. Szczególny detal nawiązał do królowej Elżbiety II

Uwagę zwróciła również panna młoda. Bukiet Harriet Sperling zawierał konwalie, które mają wyjątkowe znaczenie dla rodziny królewskiej. Kwiaty te znalazły się zarówno w bukiecie koronacyjnym królowej Elżbiety II w 1953 roku, jak i podczas jej ślubu z księciem Filipem w 1947 roku. Symboliczny akcent miał podkreślać bliską relację zmarłej monarchini z Peterem Phillipsem.

Harriet wybrała koronkową suknię ślubną, długi welon oraz satynowe szpilki w kolorze kości słoniowej marki Jimmy Choo. Całość dopełniły nowa tiara oraz kolczyki od jubilera Pragnell, który stworzył także jej pierścionek zaręczynowy. CZYTAJ TEŻ: Rzadki widok w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Fani przecierają oczy ze zdumienia.