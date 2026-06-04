Meghan i Harry świętują urodziny córki. Ale Lilibet wyrosła!

Meghan Markle coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoimi dziećmi - Archiem i Lilibet. Choć wraz z księciem Harrym dbają o ich prywatność i nie pokazują twarzy pociech, na kadrach możemy dostrzec ich sylwetki, a przede wszystkim charakterystyczny kolor włosów. Z okazji urodzin córki 4 czerwca Meghan udostępniła nowe fotografie, na których widać, jak dziewczynka urosła.

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Meghan Markle i książę Harry świętują urodziny córki. Ten post chwyta za serce

"Nasza wymarzona dziewczynka. Wszystkiego najlepszego z okazji piątych urodzin, Lili" - napisała pod wspomnianym postem Markle, dodając do tego emoji białego serca. Na opublikowanych zdjęciach widzimy Meghan, Harry'ego oraz Lilibet, którzy z uśmiechem pozują do wspólnego kadru. Córka pary jest jednak odwrócona bokiem do obiektywu, a włosy zasłaniają jej twarz. Na drugiej fotografii podobnie nie widzimy wizerunku pięciolatki. Lilibet pozuje jednak na tle ogrodu, stojąc obok kwiatów.

Przypomnijmy, że Markle coraz chętniej udostępnia zdjęcia z jej codziennego życia z dziećmi. Niedawno pokazała m.in. kadr, jak stroi się wraz z córką w garderobie, serię zdjęć z wypadu do Disneylandu (więcej na ten temat TUTAJ) oraz zaprezentowała kulisy rodzinnych świąt wielkanocnych w domu Sussexów.

Meghan Markle zainspirowała się swoimi dziećmi, tworząc świece. Internauci byli zaskoczeni

W kwietniu głośno zrobiło się w mediach na temat nowej kolekcji świec w sklepie Meghan - As Ever. Jak się wówczas okazało, w nawiązaniu do Dnia Matki, Markle postanowiła stworzyć świece o numerach 506 i 604. Odniosła się za ich sprawą do dat urodzin swoich pociech - Archie urodził się 6 maja, a Lilibet wspomnianego już 4 czerwca. Numer 506 ma zawierać nuty imbiru, neroli i kaszmiru, które przypominają o rudych włosach syna Meghan i wprowadzają "ciepłą, otulającą atmosferę". Świeca 604 została za to stworzona z bursztynu, lilii wodnej i sandałowca. Jako że jest inspirowana córką gwiazdy, ma oferować lekką, kwiatową woń.

Co ważne, pomysł wprowadzenia świec nie do końca przypadł jednak do gustu internautom. W sieci prędko pojawiły się wpisy, w których użytkownicy stwierdzili, że Markle tym ruchem "spieniężyła swoje dzieci".