Księżna Diana poślubiła księcia Karola w 1981 roku. Z odnalezionego po latach listu wynika, że w pierwszych miesiącach małżeństwa była pełna nadziei i cieszyła się nowym etapem życia. Prywatną wiadomość skierowała do swojej dawnej szkolnej przyjaciółki Katherine Hanbury podczas podróży poślubnej na pokładzie królewskiego jachtu Britannia. Treść dokumentu wzbudziła duże zainteresowanie mediów, które zwracają uwagę na to, jak Diana postrzegała swoje małżeństwo na samym jego początku.

Księżna Diana nie kryła emocji. Jej słowa o Karolu właśnie ujrzały światło dzienne

Dziś historia związku księżnej Diany i księcia Karola kojarzy się przede wszystkim z kryzysem, zdradami i głośnym rozwodem. Tym bardziej porusza treść odnalezionego listu cytowanego przez "The Telegraph", który pokazuje zupełnie inny obraz początku ich relacji. Z dokumentu wyłania się młoda, zakochana kobieta, przekonana, że u boku męża czeka ją szczęśliwa przyszłość. Wydawać się mogło, że cieszyła się z małżeństwa z Karolem.

W liście Diana zachwycała się podróżą poślubną, spokojem morza i możliwością odpoczynku z dala od codziennych obowiązków. Wspominała również o radości związanej z pobytem w Szkocji, którą ceniła bardziej niż zatłoczony Londyn. Dokument trafił do kolekcji pamiątek, która wkrótce zostanie wystawiona na aukcji. Zdaniem ekspertów jego wartość jest wyjątkowa, ponieważ pozwala zobaczyć bardziej prywatną i wrażliwą stronę księżnej, zanim na dobre znalazła się pod presją życia w rodzinie królewskiej i światowej sławy.

Księżna Diana we wspomnieniach księcia Williama. Padło wyznanie

Książę William regularnie wraca pamięcią do swojej zmarłej matki, księżnej Diany, i nie inaczej było z okazji Dnia Matki. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował archiwalne zdjęcie z dzieciństwa, na którym pozuje u boku mamy wśród kwiatów. Do fotografii dołączył poruszający wpis, w którym wspomniał nie tylko Dianę, ale także osoby, które tego dnia wspominają swoich bliskich. "Pamiętam moją mamę dziś i każdego dnia. Jestem myślami z tymi, którzy dziś wspominają kogoś, kogo kochali" - napisał. Publikacja wywołała duże emocje wśród internautów, którzy licznie komentowali post i podkreślali wyjątkową więź łączącą księżną z jej synem.