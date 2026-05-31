Księżna Charlene pokazała zdjęcie z dziećmi. Okazja była wyjątkowa

W mediach od lat jest głośno o relacji księżnej Charlene i księcia Alberta z Monako. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2011 roku, a media do tej pory rozpisują się o uroczystości. Jak donosiły tabloidy, księżna Charlene płakała przy ołtarzu, dlatego zaczęto nazywać ją "najsmutniejszą księżną świata". Wszystko przez fakt, że przed ceremonią w mediach pojawiły się informacje o nieślubnym dziecku księcia. Mimo głośnych plotek o kryzysie i separacji, para wciąż jest razem i wychowuje dwójkę dzieci - Gabrielę i Jakuba.

Księżna Charlene pochwaliła się zdjęciem z dziećmi. "Życzę wszystkim mamom..."

31 maja na instagramowym profilu księżnej Charlene pojawił się post z okazji Dnia Mamy. "Życzę wszystkim mamom szczęśliwego Dnia Mamy" - czytamy w opisie kadru, na którym zapozowała z dziećmi. Na zamieszczonej fotografii cała trójka uśmiechała się do obiektywu. Co ciekawe, zarówno księżna Charlene, jak i jej pociechy, pozowały w białych kreacjach. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy od zachwyconych internautów. "Piękne zdjęcie. Wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Mamy", "Wspaniałe dzieci, wspaniała rodzina", "Jacy podobni do mamy", "To jest nasza księżna", "Wszystkiego dobrego" - czytamy w sekcji pod postem.

Księżna Charlene w rzadkim wyznaniu o dzieciach. Tym się pasjonują

Jakiś czas temu księżna Charlene udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o życiu prywatnym i wychowaniu dzieci. "Pierwszą rzeczą, która wydała się nam i mojemu mężowi niezbędna, było nauczenie ich pływania. Żeby nie bały się wody. Dziś czują się bardzo swobodnie, a książę często zabiera je nad wodę na zajęcia wodne" - opowiadała dla "Monaco-Matin". Wspomniała o pasjach pociech. "Ogólnie rzecz biorąc, Gabriela pasjonuje się tańcem hip-hopowym. Jakub trenuje taekwondo. Ważne jest, aby zapewnić im dobre wykształcenie, pewność siebie i szczęśliwe dzieciństwo. Nie chcę ich koniecznie zmuszać do intensywnego uprawiania sportu. Książę i ja byliśmy sportowcami olimpijskimi. To bardzo wymagający wybór" - dodała księżna Charlene.