Książę William jest przedstawicielem rodziny królewskiej, który dość często udziela się w mediach. Podczas wywiadów syn króla często zdradza nieznane dotąd fakty na temat jego rodziny. Podczas niedawnej wizyty w radiu Heart opowiedział m.in. o szkole, do której chodzą jego dzieci. Cena za semestr w niej może zszokować.

Książę William opowiedział o porankach z dziećmi. Zawozi je do prestiżowej szkoły

Jak wiadomo, książęta George i Louis oraz księżniczka Charlotte uczęszczają do Lambrook School w hrabstwie Berkshire. William ujawnił przy tym, że choć nie jest rannym ptaszkiem, to on odpowiada za odwożenie pociech do szkoły. Książę wyznał też w radiu, że ich poranki należą do dość chaotycznych, jednak cieszy się, że mogą spędzać ten czas z dziećmi. Co ciekawe, książę George ma coraz częściej zostawać jednak na noc w szkolnym internacie. Wszystko przez fakt, iż niebawem ukończy naukę w Lambrook i będzie musiał zdecydować, gdzie wybierze się do szkoły średniej.

Brytyjskie media zaczęły jednak rozpisywać się na temat szkoły dzieci książęcej pary także z innego powodu. Ujawniono, że za semestr w placówce należy zapłacić niecałe 11 tys. funtów (około 53 tys. złotych).

Podobnie jak w przypadku księcia George'a, rodzice planują także przyszłość młodszej księżniczki Charlotte. Jak ustaliły już media, dziewczynka najprawdopodobniej uda się po zakończeniu nauki w Lambrook do Wellington College. Szkoła ta słynie z wysokiej jakości kształcenia, a założona została przez samą królową Wiktorię. Opłaty w placówce nie należą przy tym do najniższych.

Okazuje się, że książęca para będzie musiała przeznaczyć na szkołę córki więcej środków niż dotychczas. Czesne dla uczniów Wellington College sięga 15,2 tys. funtów (ponad 75 tys. zł) za semestr. Dla tych, którzy mieszkają również w internacie, koszt zwiększa się do 20,7 tys. funtów (ponad 100 tys. zł) za semestr. Więcej przeczytacie w artykule: "Księżna Kate i książę William nie oszczędzają na córce. Tyle zapłacą za czesne w jej szkole".