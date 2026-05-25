Była królowa Danii trafiła do szpitala. Pałac wydał komunikat

Stan zdrowia Małgorzaty II od pewnego czasu budzi niepokój wśród Duńczyków i obserwatorów rodziny królewskiej. Jeszcze niedawno przedstawiciele monarchini informowali, że była królowa jest osłabiona, ale pozostaje w dobrym nastroju. Wcześniej trafiła do szpitala z powodu zabiegu balonoplastyki tętnicy wieńcowej, który miał poprawić pracę serca po przebytym zawale. Po hospitalizacji i serii badań monarchini wróciła do pałacu Fredensborg już po dwóch dniach pobytu w placówce. O czym obecnie mówią media? Duńskie i zagraniczne portale na bieżąco śledzą stan zdrowia byłej królowej, zwracając uwagę na kolejne komunikaty dworu oraz fakt, że problemy zdrowotne Małgorzaty II pojawiają się zaledwie kilka miesięcy po jej abdykacji i przekazaniu tronu synowi, królowi Fryderykowi X.

Małgorzata II ponownie trafiła do szpitala. Duński dwór wydał komunikat

25 maja na platformie X pojawił się oficjalny komunikat duńskiego dworu królewskiego dotyczący stanu zdrowia Małgorzaty II. Przekazano w nim, że była monarchini ponownie została hospitalizowana po wykryciu problemów związanych z wcześniejszym upadkiem.

Jak czytamy w oświadczeniu, królowa "została przyjęta do Rigshospitalet i otrzymuje leczenie po tym, jak tomografia komputerowa wykazała duży skrzep krwi w okolicy biodra, będący wynikiem wcześniejszego upadku". Mimo sytuacji dwór uspokoił również, że Małgorzata II "czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności".

Małgorzata II miała okazję poznać Lecha Wałęsę. O tym mówili wszyscy

Przypomnijmy, że przez lata jednym z najbardziej charakterystycznych nawyków Małgorzaty II było palenie papierosów. Była królowa Danii, która swego czasu przeszła poważną operację kręgosłupa i ze względów zdrowotnych zrezygnowała z nałogu, wielokrotnie była fotografowana z papierosem w dłoni. O tej słabości monarchini mówili wszyscy.

Jedno z najbardziej znanych zdjęć powstało podczas wizyty monarchini w Polsce w 1993 roku. Fotografia uwieczniła moment spotkania Małgorzaty II z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą podczas balu w ambasadzie, kiedy polityk odpalał papierosa duńskiej królowej. Do archiwalnego kadru wrócono także w 2020 roku przy okazji 80. urodzin monarchini.