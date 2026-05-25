Była królowa Danii trafiła do szpitala. Pałac wydał komunikat

Małgorzata II ponownie trafiła do szpitala. Była królowa Danii została hospitalizowana zaledwie kilka dni po tym, jak opuściła placówkę po zabiegu balonoplastyki tętnicy wieńcowej.
Stan zdrowia Małgorzaty II od pewnego czasu budzi niepokój wśród Duńczyków i obserwatorów rodziny królewskiej. Jeszcze niedawno przedstawiciele monarchini informowali, że była królowa jest osłabiona, ale pozostaje w dobrym nastroju. Wcześniej trafiła do szpitala z powodu zabiegu balonoplastyki tętnicy wieńcowej, który miał poprawić pracę serca po przebytym zawale. Po hospitalizacji i serii badań monarchini wróciła do pałacu Fredensborg już po dwóch dniach pobytu w placówce. O czym obecnie mówią media? Duńskie i zagraniczne portale na bieżąco śledzą stan zdrowia byłej królowej, zwracając uwagę na kolejne komunikaty dworu oraz fakt, że problemy zdrowotne Małgorzaty II pojawiają się zaledwie kilka miesięcy po jej abdykacji i przekazaniu tronu synowi, królowi Fryderykowi X.

25 maja na platformie X pojawił się oficjalny komunikat duńskiego dworu królewskiego dotyczący stanu zdrowia Małgorzaty II. Przekazano w nim, że była monarchini ponownie została hospitalizowana po wykryciu problemów związanych z wcześniejszym upadkiem.

Jak czytamy w oświadczeniu, królowa "została przyjęta do Rigshospitalet i otrzymuje leczenie po tym, jak tomografia komputerowa wykazała duży skrzep krwi w okolicy biodra, będący wynikiem wcześniejszego upadku". Mimo sytuacji dwór uspokoił również, że Małgorzata II "czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności".

Przypomnijmy, że przez lata jednym z najbardziej charakterystycznych nawyków Małgorzaty II było palenie papierosów. Była królowa Danii, która swego czasu przeszła poważną operację kręgosłupa i ze względów zdrowotnych zrezygnowała z nałogu, wielokrotnie była fotografowana z papierosem w dłoni. O tej słabości monarchini mówili wszyscy.

Jedno z najbardziej znanych zdjęć powstało podczas wizyty monarchini w Polsce w 1993 roku. Fotografia uwieczniła moment spotkania Małgorzaty II z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą podczas balu w ambasadzie, kiedy polityk odpalał papierosa duńskiej królowej. Do archiwalnego kadru wrócono także w 2020 roku przy okazji 80. urodzin monarchini.

