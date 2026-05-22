Poruszające słowa księcia Williama o rodzinie i chorobie Kate. Nigdy dotąd nie był tak szczery

W nowym wywiadzie książę William zdobył się na bardzo osobiste wyznania. Syn króla Karola III opowiedział o rodzinnych tradycjach, a także o niezwykle trudnym momencie - chorobie żony.
Poruszające słowa księcia Williama o rodzinie i chorobie Kate. Nigdy dotąd nie był tak szczery / Fot. Aaron Chown/Pool via REUTERS

Książę William i księżna Kate mają za sobą bardzo trudne chwile. W marcu 2024 roku synowa króla Karola III wyjawiła publicznie, że choruje na nowotwór. - Czuję się dobrze i każdego dnia staję się silniejsza. Koncentruję się na rzeczach, które pomagają mi wyzdrowieć: na moim umyśle, ciele i duchu - mówiła na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Po przebytym leczeniu księżna Kate wróciła do obowiązków. W maju 2026 roku wybrała się w pierwszą podróż od czasu diagnozy, o czym książę William opowiedział w programie Amandy Holden i Jamiego Theakstona w radiu Heart.

Książę William czule o żonie. "Ona jest niesamowita"

W trakcie wywiadu książę William zapewnił, że księżna Kate jest w dobrej formie i bardzo doceniła możliwość wyjazdu do Włoch. Wspomniał o trudnych doświadczeniach związanych z chorobą żony. - Jestem z niej bardzo, bardzo dumny. Ona jest niesamowita. Przeszła tak wiele, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo cieszyła się na tę podróż do Włoch, więc naprawdę jestem wdzięczny, że wszystko poszło tak dobrze - mówił. Wspomniał także o kolejnych wyjazdach. Zaznaczył, że obecnie priorytetem rodziny jest zdrowie jego żony. - Takie wyjazdy bardzo nas wyczerpują, więc musimy to zrównoważyć, upewnić się, że ona jest w porządku i wypoczęta, ale też że jest w dobrej formie - dodał.

Książę William planuje pojawić się na ślubie Taylor Swift? Zaskakujące słowa

W dalszej części rozmowy książę William wspomniał o swoich dzieciach. Księżniczka Charlotte jest ogromną fanką Taylor Swift. - Charlotte jest szczególnie zafascynowana - powiedział i zażartował o ślubie gwiazdy pop. - Mam nadzieję, jestem pewien, że pojawi się jakieś zaproszenie. Ale zobaczymy - usłyszeliśmy. W wywiadzie nie zabrakło także tematu zwycięskiego meczu Aston Villi, na którym się pojawił. - Wczułem się w tę chwilę i wiecie, kibicowałem Aston Villi przez większość życia, więc to był ogromny moment dla wszystkich kibiców Villi - komentował. Wyjawił, że wszyscy w drużynie są dla niego niczym "druga rodzina". 

