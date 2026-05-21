Fałszywa informacja o śmierci króla Karola III wywołała niemałe zamieszanie w Wielkiej Brytanii. Brytyjska stacja Radio Caroline przez pomyłkę uruchomiła specjalną procedurę przewidzianą na wypadek śmierci monarchy i nadała komunikat o odejściu króla. Jak później wyjaśniono, za incydent odpowiadała awaria systemu komputerowego.

Radio przypadkowo ogłosiło śmierć króla Karola III. Powodem błąd komputerowy

W trakcie regularnej audycji we wtorkowe popołudnie program został nagle przerwany, a słuchacze usłyszeli oficjalny komunikat o rzekomej śmierci monarchy. Prezenterzy poinformowali, że stacja zawiesza normalne nadawanie i przechodzi na specjalny tryb emisji. "Tu Radio Caroline. Zawiesiliśmy nasze regularne programy do odwołania jako wyraz szacunku po śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Karola III. Tu Radio Caroline. Jego Królewska Mość Król Karol III zmarł. W geście szacunku będziemy emitować odpowiednią muzykę bez przerwy aż do odwołania" - głosił komunikat.

Po emisji komunikatu w radiu wybrzmiał hymn "God Save the King", a następnie stacja zamilkła na około 15 minut. Sytuacja szybko wywołała falę komentarzy i niepokoju wśród słuchaczy. "Wbiegłem do domu, krzycząc do żony: 'On nie żyje! Karol nie żyje!'. Spojrzała na mnie zdezorientowana", "Zastanawiałem się, czy to prawda czy tylko chory żart", "Rozumiem, że błędy się zdarzają. Cieszę się, że to nieprawda" - pisali internauci.

Brytyjskie radio przeprasza króla Karola III

Szef stacji, Peter Moore, opublikował później oficjalne przeprosiny. Wyjaśnił, że doszło do przypadkowego uruchomienia procedury alarmowej obowiązującej wszystkie brytyjskie media na wypadek śmierci monarchy.

Z powodu błędu komputerowego w naszym głównym studiu procedura 'Śmierć monarchy', którą wszystkie brytyjskie stacje mają przygotowaną na wypadek konieczności użycia - choć wszyscy mają nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebna - została przypadkowo aktywowana we wtorkowe popołudnie (19 maja), błędnie ogłaszając, że Jego Królewska Mość Król zmarł

- napisał w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. "Radio Caroline następnie zamilkło, zgodnie z obowiązującą procedurą, co zaalarmowało nas do przywrócenia programu i nadania przeprosin na antenie. Przepraszamy Jego Królewską Mość Króla oraz naszych słuchaczy za wszelki wywołany niepokój" -dodał.