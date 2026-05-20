Lubomirski-Lanckoroński o kulisach relacji z Karolem III i Camillą. "Znamy się 20 lat"

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, wywodzący się z jednego z najbardziej znanych polskich rodów arystokratycznych, od lat funkcjonuje w mediach jako przedsiębiorca, filantrop i komentator życia wyższych sfer. Wielokrotnie pokazywał się publicznie z królem Karolem III i chętnie opowiadał o swojej relacji z brytyjskim monarchą. W najnowszej rozmowie opowiedział o tej cennej znajomości.

Jan Lubomirski-Lanckoroński o relacji z królem Karolem i królową Camillą. Ujawnia kulisy

Książę w rozmowie z Wirtualną Polską opisał swoje relacje z brytyjską rodziną królewską. Jak przyznał, od ponad dwóch dekad zna samego Karola III, jednak jeszcze bliższy kontakt ma utrzymywać z Camillą. - Mam ogromną przyjemność znania króla Karola III. I to od lat - znamy się 20 kilka lat. Chyba dużo bliżej nawet jesteśmy z królową Camillą. Praktycznie korespondujemy co miesiąc przynajmniej, jeżeli nie częściej nawet - wyznał w programie "Portret".

W dalszej części rozmowy przyznał, że zauważył, jak afera z byłym księciem Andrzejem wpływa na królewską parę. - Widać ten smutek... To są ludzie, to nie są roboty - dodał książę. - My odhumanizujemy trochę takie postaci jak król czy królowa. [...] Karol jest przecież bratem Andrzeja i dla niego to jest osobista tragedia - powiedział Lubomirski-Lanckoroński. - Nie można również rodzinnych powiązań przedkładać na wymierzenie sprawiedliwości. Jestem w 100 procentach za tym, żeby Andrzej odpowiedział za to, co robił - przekazał.

Andrzej Mountbatten-Windsor musiał opuścić królewskie kręgi. Jan Lubomirski-Lanckoroński szczerze o kontrowersjach

Przestępstwa z udziałem dzieci, znajomość z Jeffreyem Epsteinem i nadużycia stanowiska publicznego - między innymi o tym dyskutuje się, omawiając czyny Andrzeja Mountbattena-Windsora. Co na temat skandalu z udziałem byłego księcia sądzi Jan Lubomirski-Lanckoroński? - To jest kompromitujące, straszne, tragiczne. (...) Niewinne dzieci wykorzystywane seksualnie to jest coś tak obrzydliwego, z tym trzeba walczyć i wyrywać z korzeniami. Jako ojciec trójki dzieci - dla mnie to jest nie do pomyślenia - przekazał w wywiadzie. Zaznaczył, że nigdy nie poznał Andrzeja Mountbattena-Windsora.