Książę Harry i Meghan Markle pobrali się dziesięć miesięcy po zaręczynach. Ceremonia odbyła się 19 maja 2018 roku w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. W uroczystości wzięło udział mnóstwo znanych osób, m.in. Victoria i David Beckhamowie, George Clooney i Elton John. Muzyk wykonał nawet recital na prywatnym przyjęciu weselnym zorganizowanym przez króla Karola. W tym roku para świętuje ósmą rocznicę ślubu. Z tej okazji na profilu Meghan pojawiła się seria niepublikowanych dotąd zdjęć.

Meghan Markle wspomina swój ślub z księciem Harrym

"Osiem lat temu" - napisała w najnowszym poście Meghan. Żona księcia Harry'ego zablokowała jednak możliwość dodawania komentarzy, a szkoda, bo pod romantycznymi zdjęciami z pewnością zaroiłoby się od zachwytów. Meghan pochwaliła się ujęciami z oficjalnej ceremonii i prywatnego przyjęcia. Widzimy na nich tańczącą parę młodą, która okazywała sobie mnóstwo czułości. Jest też kilka kadrów z kaplicy św. Jerzego i zakulisowe zdjęcia z sesji do pamiątkowego portretu.

W zeszłym roku Meghan była nieco bardziej wylewna. Na jej profilu pojawił się wówczas post z tablicą pełną romantycznych zdjęć i ręcznie pisanych listów. "Siedem lat małżeństwa. Całe życie pełne historii. Dziękujemy wam wszystkim (czy u naszego boku, czy z daleka), którzy pokochali i wspierali nas przez całą historię miłości - doceniamy was. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy!" - napisała pod fotografiami.

Meghan Markle o małżeństwie z księciem Harrym. "Kocha mnie bezgranicznie"

W zeszłym roku Meghan udzieliła osobistego wywiadu magazynowi "Harper's Bazaar". Tam opowiedziała o kulisach związku z księciem Harrym. "Kocha mnie tak śmiało, bezgranicznie. Nikt na świecie nie kocha mnie bardziej niż on, więc wiem, że zawsze będzie mnie wspierał" - opowiadała. W tej samej rozmowie zdradziła również, co najbardziej urzekło ją w mężu. "Ma w sobie dziecięcą ciekawość świata i ogromną radość życia. To mnie właśnie najbardziej w nim pociągało i sprawiło, że sama zaczęłam podchodzić do życia z większą lekkością. Przenika to każdy aspekt naszej codzienności. Nawet w biznesie chcę, żebyśmy potrafili się bawić, eksperymentować i dawać przestrzeń kreatywności" - mówiła.