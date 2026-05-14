Księżna Kate przyleciała do Włoch na dwudniową wizytę. W podróż udała się w pojedynkę - to jej pierwszy samotny wyjazd od czasu, gdy w 2024 roku ogłosiła, że zmaga się z nowotworem. Middleton zameldowała się w rejonie Reggio Emilia. 14 maja miała okazję odwiedzić przedszkole Salvador Allende. Jak wynika z narracji magazynu "Hello!", księżna rozmawiała zarówno z dziećmi, jak i ich opiekunami. Tego samego dnia zobaczyliśmy, jak Kate robi własnoręczny makaron. Uwagę przykuła jej bransoletka, która pokazuje, jak ważne są dla niej dzieci. Ten gest porusza.

Na profilu pary książęcej na Instagramie pojawił się filmik, na którym widzimy, jak księżna Kate robi makaron. Żona księcia Williama doskonale bawiła się na warsztatach - uśmiechała się, ale jednocześnie skupiała na pracy. "Warsztaty z robienia makaronu w gospodarstwie agroturystycznym Al Vigneto. Przygotowując tortelli, danie z makaronu pochodzące z regionu Emilia-Romagna, świętowaliśmy siłę więzi międzypokoleniowych, które zacieśniają się dzięki wspólnym posiłkom, rozmowom i tradycjom" - czytamy w opisie nagrania.

Uwagę przyciągała niewątpliwie kolorowa bransoletka na nadgarstku księżnej. Jak się okazuje, nawet gdy jest daleko od rodziny, cały czas o nich myśli. Biżuteria symbolizuje bowiem dzieci Kate. Widzimy na niej trzy literki - G, C i L. To oczywiście pierwsze litery imion pociech księżnej - George'a, Charlotte i Louisa. Dodatek to dzieło włoskiej marki, która pochwaliła się tym faktem w mediach społecznościowych. "Jesteśmy zaszczyceni, że Jej Królewska Wysokość Kate, księżna Walii, zdecydowała się założyć naszą bransoletkę z inicjałami w kształcie sześcianów, wykonaną z 9-karatowego żółtego złota" - przekazano w poście na Instagramie.

Księżna Kate pojawiła się na placu Piazza Camillo Prampolini w niebieskim garniturze projektu Edeline Lee. Na miejscu powitały ją tłumy Włochów, którzy wiwatowali, gdy Middleton witała się z burmistrzem Marco Massarim. Księżna zdecydowała się na ucięcie krótkich pogawędek z przybyłymi osobami. Kate udała się do ratusza, gdzie wzięła udział w spotkaniu z osobami związanymi z rozwojem lokalnego podejścia edukacyjnego.