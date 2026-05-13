Księżna Kate zawsze zwraca uwagę mediów, gdy pojawia się publicznie. Żona księcia Williama zdecydowała się na zagraniczną podróż - tym razem zameldowała się we Włoszech, gdzie spędzi dwa dni. To pierwszy samotny wyjazd Middleton poza Wielką Brytanie od 2024 roku, gdy ogłosiła, że zmaga się z nowotworem. 13 maja księżna brylowała na Piazza Camillo Prampolini, gdzie witały ją tłumy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate

Księżna Kate w eleganckim garniturze. Włosi wiwatowali na jej widok

Na Piazza Camillo Prampolini w prowincji Reggio Emilia księżna Kate została zauważona w eleganckiej stylizacji. Miała na sobie niebieski garnitur projektu Edeline Lee, a także białą bluzkę i szpilki. W dłoni trzymała dopasowaną kolorystycznie torbę. Jeśli chodzi o włosy - zdecydowała się na subtelne loki. Na placu Middleton była witana przez tłumy Włochów, którzy wiwatowali, gdy ta witała się z burmistrzem Marco Massarim. Księżna zatrzymała się również, by przywitać się ze zgromadzonymi i uciąć z niektórymi krótką pogawędkę. Kate udała się następnie do ratusza, gdzie wzięła udział w spotkaniu z osobami związanymi z rozwojem lokalnego podejścia edukacyjnego. "Księżna Walii zapozna się z podejściem do publicznej edukacji wczesnoszkolnej, które uważamy za fundament naszej społeczności" - pisał na Instagramie Massari.

Księżna Kate wprost o swoim zdrowiu. To ograniczyła od czasu diagnozy

W marcu 2026 roku w trakcie wizyty na słynnym Bermondsey Beer Mile w Londynie księżna Kate przyznała, że od czasu diagnozy choroby nowotworowej znacznie ograniczyła spożycie alkoholu. Podczas spotkania w jednej z lokalnych piwiarni zaproponowano jej degustację piwa i cydru. Kate uprzejmie odmówiła. - Od czasu mojej diagnozy piję bardzo mało alkoholu. Muszę teraz dużo bardziej na to uważać - powiedziała ukochana Williama. Kate w rozmowie z właścicielką restauracji podkreśliła, że po przejściach związanych z chorobą zaczęła znacznie uważniej dbać o swoje zdrowie i codzienne nawyki. Z tego powodu postawiła na bezalkoholowy napój, pozostawiając próbowanie trunków swojemu partnerowi. ZOBACZ TEŻ: Księżniczka Charlotte świętuje 11. urodziny. Internauci nie mają wątpliwości, do kogo jest podobna