Meghan Markle coraz częściej dzieli się w mediach społecznościowych zdjeciami z życia rodzinnego. Choć wciąż konsekwentnie chroni prywatność Archiego i Lilibet, pokazując dzieci głównie od tyłu lub bez widocznych twarzy, tym razem zrobiła wyjątek i opublikowała serię ujęć z ich rodzinnego wypadu do Disneylandu. Księżna Sussex razem z księciem Harrym zabrała dzieci do słynnego parku rozrywki w Anaheim w Kalifornii, gdzie rodzina świętowała urodziny Archiego oraz zbliżające się piąte urodziny Lilibet. W bajkowej wycieczce uczestniczyła także mama Meghan, Doria Ragland.

Meghan Markle pokazała rodzinne chwile z Disneylandu. Bajkowy dzień Archiego i Lilibet

Na opublikowanych zdjęciach widać, że rodzina Sussexów postawiła przede wszystkim na wspólną zabawę i disneyowską atmosferę. Meghan i Harry spacerowali z dziećmi po parku w uszach Myszki Miki, korzystali z atrakcji i wybrali się na rejs łódką po bajkowej części Disneylandu. Nie zabrakło też wizyty w strefie "Star Wars", gdzie rodzina zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z Darthem Vaderem i szturmowcami.

Najwięcej emocji wzbudziły jednak zdjęcia z małą Lilibet, która spotkała Kopciuszka. Dziewczynka wtuliła się w disneyowską księżniczkę, a Meghan z wyraźnym wzruszeniem obserwowała tę scenę z boku. Na innych zdjęciach Archie i Lilibet spacerują z rodzicami po parku, trzymając Meghan za ręce.

Meghan Markle zabrała mamę na wycieczkę. Ona również świętowała

Uwagę fanów zwróciło również zdjęcie Meghan z mamą, Dorią Ragland. Tak rodzinne i naturalne wspólne ujęcia obu kobiet pojawiają się wyjątkowo rzadko, dlatego fotografia szybko przyciągnęła uwagę internautów. Wiemy, że Markle i jej mama również miały powód do świętowania.

Informator magazynu "People" podaje, że właśnie w ten sposób rodzina świętowała urodziny dzieci - książę Archie przyszedł na świat 6 maja, a jego siostra - 4 czerwca. Dodatkowo źródło wspomniało o Markle i jej mamie. "Dzieci korzystały z wielu atrakcji i to był wyjątkowy sposób na przedłużenie Dnia Matki dla Meghan i jej mamy" - możemy przeczytać.