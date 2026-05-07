Meghan i książę Harry świętowali siódme urodziny syna

Małżonkowie nie byli zgodni co do publikacji jego zdjęć w sieci

Markle tak czy siak pokazała kadry z Archiem

Meghan Markle i książę Harry w 2020 roku odcięli się od rodziny królewskiej i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Para skupiła się na własnych projektach - aktorka doczekała się własnego podcastu i programu, a książę działa charytatywnie, choć i jego nie brakuje w mediach. Małżonkowie doczekali się razem dwojga dzieci - Archiego i Lilibet. Ich pierworodny skończył 6 maja siedem lat. Z tej okazji Meghan opublikowała post na Instagramie, pokazując zdjęcia syna. Takie życzenia mu złożyła.

Meghan Markle świętuje urodziny syna. To opublikowała w sieci

Jak donosiły zagraniczne media, siódme urodziny Archiego były przedmiotem sporu pomiędzy małżonkami. Meghan chciała opublikować oficjalne zdjęcie syna, co "miałoby wpisywać się w jej działania medialne". Książę Harry woli ukrywać wizerunek dzieci i sprzeciwiał się pomysłowi żony. "To nie pierwszy raz, kiedy pojawia się taki konflikt. Zdarzało się, że to Meghan powstrzymywała Harry’ego przed publikowaniem zdjęć dzieci. Ale Meghan uważa, że to idealny moment, aby opublikować oficjalny zestaw zdjęć Archiego z okazji jego urodzin - zwłaszcza teraz, gdy jej świeca Archiego została wypuszczona na rynek" - twierdziło źródło stacji Sky News.

Najwyraźniej książę Harry postawił na swoim. 6 maja na Instagramie Meghan Markle pojawił się post. Aktorka opublikowała dwa kadry z synem. Na pierwszym Archie jest noworodkiem, który leży w objęciach ojca, a na drugim pozuje z siostrą na tle gór - oczywiście ich twarze są ukryte. "Siedem lat później... wszystkiego najlepszego dla naszego słodkiego chłopca" - napisała Meghan.

Meghan Markle wypuściła świecie inspirowane... własnymi dziećmi

Aktorka cały czas rozwija swoją markę i sklep As Ever. Do produktów, które oferuje Meghan, dołączyły dwie świecie o numerach 506 i 604. Okazuje się, że nie było to przypadkowe. Numery nawiązują do dat urodzin jej dzieci - Archie urodził się 6 maja, a Lilibet obchodzi urodziny 4 czerwca. Ile trzeba zapłacić za świeczkę? Okzuje się, że produkt kosztuje 64 dolary (230 złotych). Numer 506 ma mieć nuty imbiru, neroli i kaszmiru, które przypominają o rudych włosach jej syna i wprowadzają "ciepłą, otulającą atmosferę". Świeca 604 została stworzona z bursztynu, lilii wodnej i sandałowca. Na dodatek ma oferować lekką, kwiatową woń. Internauci nie byli zachwyceni tym pomysłem i komentowali, że Meghan "spieniężyła swoje dzieci".