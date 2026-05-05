Między 27 a 30 kwietnia w Stanach Zjednoczonych przebywali król Karol III i królowa Camilla. W Waszyngtonie gościli ich Donald i Melania Trump. Jak się teraz okazało, w nowym wywiadzie amerykański prezydent wypowiedział się także na temat syna i synowej monarchy - księcia Williama i księżnej Kate. Wiadomo już, co o nich sądzi.

Po wizycie Karola III Trump miał powiedzieć, iż jest on "największym królem w historii". Okazuje się, że prezydent ma równie pozytywne odczucia względem jego starszego syna. - William? On będzie świetnym królem, prawda? Bardzo sympatyczny. Świetny facet. Lubię go - skomentował polityk w rozmowie z Robertem Hardmanem, autorem książek o rodzinie królewskiej. Magazyn "Hello" poinformował, że Trump spotkał się z nim w związku z powstającą biografią zmarłej królowej Elżbiety II.

W rozmowie poruszyli też temat księżnej Kate. - Wspaniała kobieta. Była chora, ludzie opowiadali o niej niestworzone rzeczy, ale ona wykazała się ogromną odwagą - ocenił żonę księcia prezydent USA. Przypomnijmy, że Trump i Kate mieli okazję się spotkać we wrześniu 2025 roku, gdy polityk wziął udział w oficjalnym bankiecie w zamku Windsor.

Choć król i królowa opuścili już Stany Zjednoczone, wciąż nie milkną echa ich wizyty. Co ciekawe, monarchini postanowiła podzielić się odczuciami związanymi z ich pobytem. Porozmawiała o tym z dziennikarką jeszcze podczas wizyty w Nowym Jorku, gdzie odwiedziła New York Public Library. - Tempo było bardzo szybkie, ale była to wspaniała zabawa. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni. To ogromny zaszczyt i przyjemność być w Nowym Jorku - podsumowała Camilla, w krótkim wywiadzie dla Jennie Bush Hager.

Żona brytyjskiego monarchy wzięła przy tym udział w przyjęciu zorganizowanym przez The Queen's Reading Room.