4 maja na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej na Instagramie pojawił się niespodziewany wpis. Ogłoszono w nim, że księżniczka Eugenia jest w ciąży! Córka byłego księcia Andrzeja od lat tworzy związek z Jackiem Brooksbankiem. Para doczekała się dwójki dzieci - Augusta i Ernesta. Już niedługo małżeństwo powita na świecie kolejną pociechę.

"Jej Królewska Wysokość księżniczka Eugenia oraz pan Jack Brooksbank z wielką radością ogłaszają, że spodziewają się swojego trzeciego dziecka, które ma przyjść na świat tego lata. August (pięć lat) i Ernest (dwa lata) również cieszą się na myśl o kolejnym rodzeństwie, które dołączy do rodziny. Jego Królewska Mość Król został poinformowany o radosnej nowinie i jest nią zachwycony" - czytamy. Pod wpisem szybko zaroiło się od gratulacji. "Wspaniała informacja! Wszystkiego dobrego dla całej rodziny, zwłaszcza dla Eugenii", "Gratulacje! Tak się cieszę waszym szczęściem" - pisali fani pary.

Internauci chwalili również reakcję króla Karola. "Świetnie! Miło widzieć, że król i królowa nie zdystansowali się od Eugenii i Beatrice z powodu błędów ich rodziców. Dzieci nie powinny ponosić konsekwencji ani być obciążane winą za ich błędy", "To bardzo miło ze strony króla! Gratulacje dla rodziców" - czytamy.

Księżniczka Eugenia odcięła się od Andrzeja? "To poziom Brooklyna Beckhama"

Na początku roku "The Mail on Sunday" poinformował, że po aferze związanej z Epsteinem księżniczka Eugenia zerwała wszelkie kontakty ze swoim ojcem. "Nie ma żadnego kontaktu, nic. To poziom Brooklyna Beckhama - całkowicie się od niego odcięła" - twierdziło wówczas źródło gazety. Nieco inne podejście ma mieć jej siostra, księżniczka Beatrice. "Beatrice stara się zachować równowagę między nieodcinaniem się od ojca, a jednocześnie pozostawaniem w bliskich stosunkach z rodziną królewską. Obecnie nie utrzymują ze sobą regularnego i bliskiego kontaktu, ale Eugenia nawet nie próbuje tego robić. Nie rozmawia z nim" - przekazano.