Uwagę osób znajdujących się na lotnisku Waszyngton-Dulles przyciągnęło zachowanie królowej Camilli

Monarchini została doceniana za to, że na terenie terminalu, mimo że towarzyszyli jej ochroniarze, zachowywała się niczym zwykły pasażer

Nagranie z jej udziałem błyskawicznie zdobyło popularność w sieci, a pod nim zaroiło się od pozytywnych komentarzy

Królowa Camilla i król Karol III od poniedziałku, 27 kwietnia do czwartku, 30 kwietnia przebywali w Stanach Zjednoczonych. Królewską parę ugościli w USA m.in. Donald i Melania Trumpowie, gdy monarchowie odwiedzili Waszyngton i Biały Dom. W dniu wyjazdu para prezydencka oficjalnie pożegnała royalsów. Jak się okazało, król i królowa zostali dostrzeżeni na lotnisku.

Królowa Camilla pojawiła się na amerykańskim lotnisku. Nagranie podbija sieć

Król Karol III opuścił Stany Zjednoczone w wyjątkowo oficjalny sposób. Spotkały się z nim m.in. ambasador USA Monica Crowley i ambasador Wielkiej Brytanii Christian Turner, które pożegnały go tuż przed wejściem na pokład samolotu na Bermudy. Na monarchę czekała również warta honorowa. Co ciekawe, z drugiej strony królowa Camilla podobnie jak inni normalni pasażerowie, udała się na lotnisko Waszyngton-Dulles, gdzie została dostrzeżona, przechadzając się po terminalu. Towarzyszli jej ochroniarze.

W mediach społecznościowych pojawiło się nawet nagranie, na którym możemy zobaczyć żonę króla. Internauci zabrali głos w komentarzach. Docenili m.in. to, iż monarchini przeszła przez lotnisko "bez zamieszania i dramatyzmu" oraz ich zdaniem wydawała się być "spokojna i zrelaksowana".

Przypomnijmy, że królowa udała się również m.in. do Nowego Jorku, gdzie dziennikarce Jennie Bush Hager udało się z nią chwilkę porozmawiać. Wywiad wyemitowano później w wydaniu programu "Today". Camilla opowiedziała w nim, iż mimo napiętego planu, pobyt w USA był dla niej bardzo przyjemnym doświadczeniem. - Tempo było bardzo szybkie, ale była to wspaniała zabawa. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni. To ogromny zaszczyt i przyjemność być w Nowym Jorku - powiedziała dziennikarce królowa. Żona brytyjskiego monarchy odwiedziła w mieście New York Public Library, gdzie wzięła udział w przyjęciu zorganizowanym przez The Queen's Reading Room.