Księżniczka Charlotte to drugie dziecko księcia Williama i księżnej Kate. Dziewczynka urodziła się 2 maja 2015 roku i jest trzecia w linii sukcesji brytyjskiego tronu, tuż za swoim ojcem księciem Williamem i bratem księciem George'em. W sobotę, 2 maja, świętuje swoje 11. urodziny i z tej okazji możemy podziwiać jej nowy portret.

Zobacz wideo Tyszka ocenił zdjęcia rodziny królewskiej. "Smutku i szarości jest za dużo"

Księżniczka Charlotte ma urodziny. Kończy 11 lat. Ależ urosła!

Na instagramowym profilu księcia Williama i księżnej Kate regularnie pojawiają się ich rodzinne zdjęcia, a także fotografie ich pociech, gdy świętują kolejne urodziny. Tym razem możemy zobaczyć nowy portret księżniczki Charlotte, która właśnie skończyła 11 lat. "Życzymy Charlotte wszystkiego najlepszego z okazji 11. urodzin!" - czytamy w opisie zdjęcia.

Nastolatka stoi na polu pełnym kwiatów, a w tle ma gąszcz drzew i krzewów. Zapozowała w dżinsach oraz czarnym swetrze w czerwone poziome pasy. Uwagę zwracają zwłaszcza jej bardzo długie włosy, które sięgają niemal do pasa i szeroki, promienny uśmiech.

Internauci zachwycili się zdjęciem księżniczki Charlotte i zaczęli wspominać ją jako małą dziewczynkę. Od razu też zwrócili uwagę, do kogo najbardziej jest podobna. "Wygląda zupełnie jak książę William i George", "O rany, ale podobna do ojca" - pisali fani. Inni skupili się na składaniu życzeń. "Życzę księżniczce Charlotte wszystkiego najlepszego z okazji 11. urodzin. Tak bardzo urosła i jest taką śliczną dziewczynką. Mam nadzieję, że spędza ten dzień w doskonałym nastroju", "Wow! Ależ z niej piękna młoda dama! Wydaje mi się, jakby to było wczoraj, kiedy dowiedzieliśmy się o jej narodzinach, a teraz spójrzcie tylko na nią! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, księżniczko Charlotte", "Piękna dziewczynka. Wygląda już na taką dorosłą. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyliśmy ją na schodach skrzydła Lindo, otuloną w ramionach mamy. Czas leci. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Charlotte" - pisali.

Księżniczka Charlotte z pomalowanymi paznokciami na rodzinnym zdjęciu

30 kwietnia na profilu księcia Williama i księżnej Kate pojawiło się również inne, rodzinne zdjęcie, którym książęca para świętowała 15. rocznicę ślubu. Na fotografii widać było, jak księżna trzyma za rękę najmłodszego syna, księcia Louisa, który niedawno obchodził ósme urodziny, a książę George spogląda na ojca z uśmiechem. Jednak to księżniczka Charlotte przyciągnęła największą uwagę obserwatorów. 11-letnia córka pary królewskiej leżała obok młodszego brata, prezentując efektowny niebieski manicure. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.