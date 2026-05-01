Król Karol i królowa Camilla przebywali w Stanach Zjednoczonych od poniedziałku, 27 kwietnia do czwartku, 30 kwietnia. W tym czasie mieli bardzo napięty grafik. Brali udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach. Sporo czasu spędzili również w towarzystwie prezydenta Donalda Trumpa oraz jego małżonki, Melanii Trump. Pierwsza dama wylewnie pożegnała królewską parę, a ekspertka zdradziła mediom, co powiedziała królowi. Wyczytała to bowiem z ruchu jej warg.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka ocenił zdjęcia rodziny królewskiej. "Smutku i szarości jest za dużo"

Donald i Melania Trumpowie pożegnali króla Karola i królową Camillę w czwartek, 30 kwietnia. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widać było wyraźnie, że pożegnanie miało bardzo wylewny charakter. Szczególnie Melania czule żegnała króla Karola, całując go dwukrotnie w policzek. Ekspertka, która odczytuje słowa z ruchu warg, Judi James, ujawniła w rozmowie z "Daily Mail", co pierwsza dama mówiła Karolowi podczas pożegnania.

Dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i udanego lotu. Powodzenia we wszystkim i przyjemnego pobytu - miała powiedzieć Melania Trump w rozmowie z królem Karolem, według ekspertki.

Judi James stwierdziła również, że Melania Trump prosiła o przekazanie pozdrowień dla "Kate, Williama i ich dzieci". To jednak nie wszystko, bo pierwsza dama sugerowała także królowi, by "znalazł trochę czasu dla siebie".

Podczas pożegnania głos zabrał także Donald Trump. Ekspertka zwróciła uwagę, że prezydent zaprosił króla na spotkanie w Turnberry. Zwrócił się też do królowej Camilli, życząc bezpiecznego powrotu. Co ciekawe, zapowiedział też swoją wizytę w Wielkiej Brytanii. - Bardzo się cieszę, że byliście tutaj. Życzę bezpiecznego lotu. Chciałbym się z wami ponownie spotkać, kiedy przyjedziemy do was - miał mówić Donald Trump.

Podczas wizyty w Nowym Jorku królowa Camilla udzieliła wywiadu Jennie Bush Hager, do którego doszło w znanym budynku, a mianowicie w New York Public Library. Rozmowa została pokazana w czwartkowym wydaniu programu "Today". Żona króla ujawniła, co sądzi o wizycie w USA i w Nowym Jorku. Okazało się jednak, że jedna rzecz jej się nie spodobała.

- Tempo było bardzo szybkie, ale była to wspaniała zabawa. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni. To ogromny zaszczyt i przyjemność być w Nowym Jorku - powiedziała. królowa Camilla.