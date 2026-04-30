Król Karol III i królowa Camilla zakończyli swoją pierwszą wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych od momentu objęcia tronu przez monarchę. Czterodniowy pobyt był intensywny i obfitował w liczne spotkania z Donaldem Trumpem i Melanią Trump.

Donald Trump zachwycony królem Karolem III

Donald i Melania Trumpowie gościli brytyjską parę królewską w Białym Domu aż czterokrotnie. Amerykański przywódca nie szczędził ciepłych słów pod adresem króla Karola III, podkreślając jego wyjątkowe cechy jako monarchy. - Najlepszy król, moim zdaniem. Potrzebujemy w naszym kraju więcej takich ludzi - powiedział.

Podczas oficjalnego pożegnania w Białym Domu odbyło się krótkie spotkanie obu par, po którym nastąpiła ceremonia zakończenia wizyty. W jej trakcie król Karol III ucałował dłoń Melanii Trump, która odpowiadała za organizację wydarzenia, wysoko ocenianą przez uczestników.

Ostatniego dnia wizyty para królewska udała się na Cmentarz w Arlington, gdzie złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza i wzięła udział w uroczystościach z udziałem wojska. Zdjęcia z wizyty zobaczycie w naszej galerii:

Królowa Camilla podsumowała wizytę w USA. "Tempo było bardzo szybkie"

Królowa Camilla podsumowała swoją czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych jako bardzo udaną, choć nie obyło się bez drobnych uwag. Razem z królem Karolem III wzięła udział w licznych spotkaniach i wydarzeniach, odwiedzając m.in. Nowy Jork, gdzie udzieliła wywiadu. Rozmowa z Jenną Bush Hager odbyła się w New York Public Library i została wyemitowana w programie "Today". Monarchini podkreśliła, że mimo intensywnego harmonogramu wyjazd był dla niej pozytywnym doświadczeniem. - Tempo było bardzo szybkie, ale była to wspaniała zabawa. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni. To ogromny zaszczyt i przyjemność być w Nowym Jorku - przekazała królowa Camilla.

Podczas pobytu w Nowym Jorku królowa wzięła także udział w przyjęciu zorganizowanym przez The Queen's Reading Room w bibliotece. W wydarzeniu uczestniczyło około stu gości, w tym znane osobistości, takie jak Sarah Jessica Parker.