Księżniczka Eugenia unika mediów po tym, jak na jaw wyszła prawda o jej ojcu

Córka Andrzeja Mountbattena-Windsora opuściła Londyn

Wzięła udział w ślubie syna znanego hotelarza na Sycylii

Córki Andrzeja Mountbattena-Windsora muszą mierzyć się z czynami, których dopuścił się zarówno ich ojciec, jak i matka. Przypominamy, że syn królowej Elżbiety II przez lata utrzymywał zażyłe stosunki z Jeffreyem Epsteinem. Okłamał opinię publiczną na temat zerwania ich przyjaźni i chętnie decydował się na wizyty w jego posiadłości. Sarah Ferguson była w stałym kontakcie z finansistą. Księżniczka Eugenia po aferze związanej z rodzicami zniknęła z przestrzeni publicznej. Jak się okazało - opuściła Londyn i udała się na Sycylię. Tam wzięła udział w ślubie.

Księżniczka Eugenia zawitała do Włoch. Wzięła udział w ślubie syna znanego hotelarza

Dotychczas księżniczka Eugenia unikała blasku fleszy i nie pojawiała się publicznie. Zauważono ją jednak w hotelu Villa Igiea w Palermo. To właśnie tam odbywał się ślub hotelarza Charles Forte, syna Rocco Forte, oraz projektantki toreb Georgie Wright. Aktorka Jazzy de Lisser udostępniła w mediach społecznościowych kadry z wyjątkowej ceremonii, która odbyła się 24 kwietnia i zgromadziła aż 350 gości. To właśnie na nich możemy zauważyć księżniczkę Eugenię - ubraną w elegancką, czarną sukienkę z frędzlami. Nie wiadomo, czy na ceremonii pojawiła się sama, czy w towarzystwie męża, Jacka Brooksbanka. Nie pojawiły się również informacje co do obecności jej siostry, księżniczki Beatrice.

Sarah Ferguson szukała schronienia w domu córki. Ta jednak miała jej odmówić

Kontrowersje nie tylko dotyczyły Andrzeja Mountbattena-Windsora, ale również jego byłej żony - Sarah Ferguson. Ujawniono szokującą treść maili, które ta wysyłała do Epsteina. "Daily Mail" twierdzi, że Ferguson rozważała możliwość zamieszkania w domu księżniczki Eugenii. Córka miała się jednak na to nie zgodzić. Na dodatek mąż Eugenii rzekomo obawia się, że kontrowersje wokół pisarki negatywnie wpłyną na jego biznes. Źródła brytyjskiego tabloidy podkreślają, że Ferguson może jednak liczyć na wsparcie córek w innym zakresie.