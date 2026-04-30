29 kwietnia księżna Kate i książę William obchodzili 15. rocznicę swojego ślubu. Z tej wyjątkowej okazji para podzieliła się w mediach społecznościowych rodzinnym zdjęciem, które uchwyciło radosną i pełną ciepła chwilę z życia ich rodziny. Fotografia wykonana podczas wakacji w Kornwalii ukazuje rodzinę w swobodnej, letniej atmosferze. "Świętujemy 15 lat małżeństwa" - napisali książę i księżna Walii pod zdjęciem.

Księżniczka Charlotte z pomalowanymi paznokciami na rodzinnym zdjęciu

Na zdjęciu księżna Kate trzyma za rękę najmłodszego syna, księcia Louisa, który niedawno obchodził ósme urodziny, a książę George spogląda na ojca z uśmiechem. Jednak to księżniczka Charlotte przyciągnęła największą uwagę obserwatorów. 11-letnia córka pary królewskiej leżała obok młodszego brata, prezentując efektowny niebieski manicure.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, gdy księżniczka Charlotte pokazuje się w takim stylu. Po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć ją z pomalowanymi paznokciami podczas turnieju Wimbledon w lipcu 2025 roku. Wybrała wówczas różowy lakier. Widać go było, gdy żywo reagowała na grę swojego ulubionego tenisisty, Carlosa Alcaraza.

Internauci podzieleni wyglądem księżniczki Charlotte. "Nie podoba mi się to"

Pomalowane paznokcie księżniczki Charlotte wywołały w sieci mieszane reakcje. Niektórzy internauci krytykowali ten wybór, bo uznali, że 11-latka jest na to zbyt młoda. "Jest na to zdecydowanie za młoda!", "Nie podoba mi się to. Dzieci nie powinny mieć pomalowanych paznokci" - pisali.

Inni internauci bronili księżniczki Charlotte i podkreślali, że malowanie paznokci to po prostu zabawa i nie ma w tym nic złego. "Uwielbiam to, że royalsi mogą teraz malować paznokcie. To byłoby nie do pomyślenia za życia królowej Elżbiety II", "O co tyle hałasu? Jeśli to tylko wakacyjna zabawa, nie ma w tym nic złego", "Dajcie jej spokój. Ma przed sobą lata posługi w rodzinie królewskiej, niech się bawi" - można przeczytać w komentarzach.