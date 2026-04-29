Księżniczka Wiktoria jest najstarszą córką króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii, a co za tym idzie, również następczynią szwedzkiego tronu. Arystokratka słynie ze swojej szczerości i otwartości. Jakiś czas temu księżniczka zdradziła, że zmaga się uciążliwym zaburzeniem, które utrudnia jej wykonywanie codziennych obowiązków. Jest nim prozopagnozja.

U księżniczki Wiktorii zdiagnozowano prozopagnozję

Prozopagnozja - inaczej "ślepota twarzy" - to rzadkie zaburzenie neurologiczne, które objawia się niemożnością rozpoznawania twarzy znanych osób, a w skrajnych przypadkach nawet własnego odbicia. Na ten moment nie ma żadnej skutecznej metody leczenia tego zaburzenia. O tym, że u księżniczki Wiktorii zdiagnozowano prozopagnozję, wiadomo już od jakiegoś czasu. Następczyni tronu opowiedziała o trudnej codzienności w wywiadzie dla szwedzkiego magazynu "Foraldrakraft". "Mam ogromne trudności z zapamiętywaniem imion i twarzy, a to w mojej pracy oczywiście duża wada, bo spotykam bardzo wiele osób" - przyznała otwarcie.

Wyróżnia się dwa rodzaje prozopagnozji: rozwojową i nabytą. Postać rozwojowa dotyczy osób, które mają trudności z rozpoznawaniem twarzy mimo braku urazu mózgu - schorzenie to może mieć podłoże genetyczne. Z kolei prozopagnozja nabyta pojawia się w wyniku uszkodzeń mózgu, na przykład po udarze lub poważnym urazie głowy.

Nie tylko księżniczka Wiktoria. Brad Pitt również ma problem z rozpoznawaniem twarzy

Brad Pitt w wielu wywiadach podkreślał, że nigdy nie został oficjalnie zdiagnozowany, ale objawy prozopagnozji zaobserwował u siebie więcej niż jeden raz. W rozmowie z magazynem "Esquire" gwiazdor przyznał, że bywa odbierany jako osoba "egocentryczna" i "zarozumiała". "Pojawiają się komentarze w stylu: 'Jesteś zarozumiały', 'Masz zbyt wysokie mniemanie o sobie'. A dla mnie to wciąż zagadka. Nie potrafię zapamiętywać twarzy, choć z natury jestem bardzo wrażliwy na estetykę i detale. Nie da się ukryć, że cały czas poznaję wielu nowych ludzi. Jest jeszcze gorzej, gdy proszę ich o przypomnienie momentu, w którym się poznaliśmy. To ich jeszcze bardziej obraża" - tłumaczył. Z tego powodu aktor wolny czas woli spędzać w domu.