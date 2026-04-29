Ślubem księcia Williama i księżnej Kate żył cały świat. Planowana przez długie miesiące uroczystość odbyła się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Był to dzień ustawowo wolny od pracy w Wielkiej Brytanii, a po ceremonii pod Pałacem Buckingham zgromadziło się pół miliona osób. Od tego momentu mija właśnie 15 lat.

Książę William i księżna Kate dodali zdjęcie z okazji rocznicy ślubu. Lawina komentarzy

Kate i William w ostatnim czasie starają się pokazywać jak najwięcej naturalnych, mniej oficjalnych kadrów z udziałem swojej rodziny. Na taki gest zdecydowali się właśnie z okazji 15. rocznicy ślubu. Na Instagram trafiło ich rodzinne zdjęcie, na którym wraz z trójką dzieci - księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem - leżą na trawie. Cała rodzina ma na sobie luźne, casualowe ubrania, przytulają się do siebie, trzymają do za ręce i uśmiechają.

Uroczy kadr spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. "Jakie piękne rodzinne zdjęcie. Wszystkiego najlepszego z okazji 15. rocznicy ślubu", "Cudowna rodzina", "Piękna rodzina. Zdjęcie, które doskonale oddaje miłość, siłę, zaufanie i wyjątkową więź, jaką William i Kate zbudowali przez te 15 lat. Szczęśliwej rocznicy!" - czytamy.

Ekspertka zdradza sekret popularności księcia Williama i księżnej Kate

Książę William i księżna Kate od lat są jednymi z najbardziej lubianych royalsów i cieszą się ogromną popularnością w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Na czym polega ich sekret? W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o tym autorka książek o rodzinie królewskiej Iwona Kienzler.

- Trudno się dziwić, że książęca para jest lubiana: oboje są urodziwi, dobrze radzą sobie w trakcie spotkań z poddanymi Karola III, ewidentnie wciąż jest między nimi chemia i mają trójkę uroczych dzieci, którym starają się zapewnić normalne dzieciństwo. Kate jest dziś inspiracją dla tysięcy młodych kobiet, także w dziedzinie mody, zwłaszcza że pomimo otaczającego ją królewskiego nimbu, wciąż jest autentyczną i skromną osobą. A jej zmagania z chorobą nowotworową, o której mówi otwarcie, stanowią nieopisane wsparcie dla tysięcy chorych i nadzieję na pokonanie raka - powiedziała nam ekspertka.

- Nie bez znaczenia jest też, że książęcej parze zdarza się coraz częściej ignorować protokół i okazywać sobie publicznie czułości, chociaż robią to dość dyskretnie. I najwyraźniej jest to znak czasu, zwiastun zmian w kreowaniu image'u rodziny królewskiej i monarchii - dodała w rozmowie z nami. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.