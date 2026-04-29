Król Karol III przebywa w USA do końca miesiąca

Monarcha podczas wizyty spotkał się z wieloletnią znajomą i podczas przywitania z nią nie mógł się powstrzymać od czułego gestu

Zachowanie króla jest komentowane przez świat i co ciekawe, nie w negatywnym tonie

Karol III często przebywa w zagranicznych delegacjach - to nieodłączna część jego królewskich obowiązków. Tym razem jednak podczas wizyty w USA, która trwa do 30 kwietnia, wydarzyło się coś, co przyciągnęło szczególną uwagę. W centrum zainteresowania znalazła się Barbara Allbritton, wieloletnia znajoma monarchy i była szefowa amerykańskiej Fundacji Księcia Walii. Gdy król wraz z małżonką spotkali ją wśród setek zaproszonych gości, zamiast chłodnego, oficjalnego uścisku dłoni postawili na znacznie bardziej serdeczne, niemal przyjacielskie powitanie. O tym mówi cały świat.

REKLAMA

Król Karol III nie protestował. Tak przywitał bliską osobę

Barbara Allbritton przywitała monarchę w bardzo ciepły sposób - objęła go i z sympatią ucałowała w policzek. Karol III odpowiedział uśmiechem, wdając się z nią w żywą rozmowę i kładąc dłoń na jej ramieniu. Ten spontaniczny moment błyskawicznie obiegł media społecznościowe. Internauci zwracali uwagę, że widać między nimi wieloletnią znajomość, a także nie kryli entuzjazmu, że udało im się odnaleźć w tłumie i spędzić razem chwilę.

Mimo że zasady dworskie raczej odradzają inicjowanie fizycznego kontaktu z członkami monarchii, w tej sytuacji reakcje były wyjątkowo pozytywne. W serwisie X nie brakowało głosów poparcia dla tego gestu. "Wiem, że złamano wiele protokołów, ale kocham ją za to". "Ta pani zrobiła to, czego chciałaby połowa Brytyjczyków - złamała protokół i okazała królowi odrobinę prawdziwie ludzkiego ciepła" - możemy przeczytać.

Król Karol III i jego relacje z Barbarą Allbritton. Znajomość pełna szacunku od lat

O znajomości króla Karola III i Barbary Allbritton wiadomo, że trwa ona od wielu lat i ma bardzo osobisty charakter. Ich relacja sięga jeszcze czasów, gdy jej zmarły mąż, Joe L. Allbritton, utrzymywał bliskie kontakty towarzyskie i charytatywne z monarchą aż do swojej śmierci w 2013 roku.

Bliskie relacje króla z Allbritton widać było również wcześniej, podczas marcowego spotkania w Clarence House, zorganizowanego przy okazji pierwszego wręczenia wyróżnienia Queen’s Reading Room Medal. W trakcie wydarzenia król okazał Barbarze wyraźną sympatię, a nagrodę otrzymała wtedy Selina Brown jako pierwsza laureatka.