W poniedziałek, 27 kwietnia, król Karol i królowa Camilla przylecieli do Stanów Zjednoczonych. Ich wizyta potrwa cztery dni i jest związana z obchodami z okazji 250. rocznicy powstania kraju, w związku z czym mają napięty grafik. Najpierw zostali powitani przez Donalda Trumpa i Melanię Trump. I to dość wylewnie - media obiegły bowiem wieści, że Melania Trump ucałowała króla aż dwukrotnie. Potem para wzięła udział we wspólnej sesji, a także prezentacji pasieki. Wszyscy zwrócili uwagę na zachowanie pierwszej damy i króla Karola. Widać było wyraźnie, że świetnie się razem bawili.

Zobacz wideo Tyszka ocenił zdjęcia rodziny królewskiej. "Smutku i szarości jest za dużo"

Melania Trump rozbawiona do łez przez króla Karola III. Mieli ubaw przy miodzie

Wizyta króla Karola i królowej Camilli w USA budzi niemałe emocje. Teraz wyszło na jaw, że prezydent i jego małżonka postanowili zabrać królewską parę do swojego ogrodu. Tam zaprezentowali im swoją pasiekę, a przede wszystkim okazały ul w kształcie Białego Domu. Jesteście ciekawi, jak wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Na zdjęciach, które obiegły świat, widać wyraźnie, że atmosfera na spotkaniu musiała być wyjątkowo swobodna, bo tak roześmianej Melanii Trump jeszcze nie widzieliśmy. Wszystko wskazuje na to, że to król Karol rozbawił ją do łez. Ciekawe, z czego sobie zażartował? Nie każdy być może wie, że royalsi mają własne pasieki i sprzedają miód na cele charytatywne. Być może król Karol podzielił się z Melanią jakąś anegdotką związaną z tym faktem?

Królowa Camilla zaliczyła wpadkę podczas spotkania z Donaldem Trumpem. Król zwrócił jej uwagę

Wcześniej tego samego dnia, gdy król Karol i królowa Camilla przyjechali już do Białego Domu i spotkali się z Donaldem i Melanią Trumpami, żona króla zaliczyła drobną wpadkę. Okazało się bowiem, że gdy ustawiała się do oficjalnej fotografii, stanęła w złym miejscu, bo tuż obok Donalda Trumpa, gdzie powinien stanąć jej mąż. Wtedy król Karol subtelnie zwrócił jej uwagę i sam ustawił się we właściwym miejscu. Uważnym obserwatorom to nie umknęło. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.