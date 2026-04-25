Anzac Day to święto obchodzone 25 kwietnia. Właśnie tego dnia czci się pamięć australijskich i nowozelandzkich żołnierzy, którzy walczyli i poświęcili życie w konfliktach zbrojnych. To upamiętnienie lądowania pod Gallipoli. W Londynie dzień ten obchodzony jest od 1916 roku. Podczas oficjalnej ceremonii nie zabrakło członka rodziny królewskiej - w centrum stolicy Wielkiej Brytanii pojawiła się księżna Kate. Uwagę zwrócił symbol, który przypięła do płaszcza.

Księżna Kate na obchodach Anzac Day. Tak się zachowywała

25 kwietnia księżniczka Anna uczestniczyła o poranku we mszy przy Wellington Arch na Hyde Park Corner. W dalszej części obchodów tego dnia udział wzięła księżna Kate, która dołączyła do Hamisha Coopera - Wysokiego Komisarza Nowej Zelandii. Miała okazję złożyć wieniec w imieniu króla Karola III. Następnie udała się do Westminster Abbey, gdzie wzięła udział w uroczystym nabożeństwie. Żona księcia Williama pojawiła się na wydarzeniu w długim, granatowym płaszczu z białymi wstawkami na kołnierzu. Przypięła do niego czerwony mak, który jest znakiem pamięci o poległych. Księżna w dłoni trzymała małą, czarną torebkę, a na jej głowie pojawił się granatowy toczek. Zdecydowała się również na wysokie, czarne szpilki.

Na Instagramie księżnej Kate i księcia Williama pojawił się również okolicznościowy wpis. "Od Gallipoli po dzień dzisiejszy. W Dzień ANZAC oddajemy hołd wszystkim Australijczykom i Nowozelandczykom, którzy tak wiele poświęcili w służbie wojskowej. Abyśmy nie zapomnieli" - przekazali w poście.

Tak księżna Kate i książę William celebrowali urodziny najmłodszego syna

23 kwietnia książę Louis skończył osiem lat. Na oficjalnym profilu pary książęcej na Instagramie pojawił się okolicznościowych wpis. Mogliśmy zobaczyć nowy portret księcia Louisa. "Wszystkiego najlepszego, Louisie!" - napisali w opisie. Na zamieszczonym zdjęciu najmłodsza pociecha Kate i Williama promiennie uśmiecha się do obiektywu. Internauci szybko jednak wychwycili pewien szczegół. Chodzi o to, że na policzku młodego księcia widać niewielką szramę. Ten niuans z pewnością podkreśla jego żywiołowy charakter, który można zauważyć m.in. podczas rodzinnych uroczystości, na których Louisa często rozpiera energia.