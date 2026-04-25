Anzac Day to święto obchodzone 25 kwietnia. Właśnie tego dnia czci się pamięć australijskich i nowozelandzkich żołnierzy, którzy walczyli i poświęcili życie w konfliktach zbrojnych. To upamiętnienie lądowania pod Gallipoli. W Londynie dzień ten obchodzony jest od 1916 roku. Podczas oficjalnej ceremonii nie zabrakło członka rodziny królewskiej - w centrum stolicy Wielkiej Brytanii pojawiła się księżna Kate. Uwagę zwrócił symbol, który przypięła do płaszcza.
25 kwietnia księżniczka Anna uczestniczyła o poranku we mszy przy Wellington Arch na Hyde Park Corner. W dalszej części obchodów tego dnia udział wzięła księżna Kate, która dołączyła do Hamisha Coopera - Wysokiego Komisarza Nowej Zelandii. Miała okazję złożyć wieniec w imieniu króla Karola III. Następnie udała się do Westminster Abbey, gdzie wzięła udział w uroczystym nabożeństwie. Żona księcia Williama pojawiła się na wydarzeniu w długim, granatowym płaszczu z białymi wstawkami na kołnierzu. Przypięła do niego czerwony mak, który jest znakiem pamięci o poległych. Księżna w dłoni trzymała małą, czarną torebkę, a na jej głowie pojawił się granatowy toczek. Zdecydowała się również na wysokie, czarne szpilki.
Na Instagramie księżnej Kate i księcia Williama pojawił się również okolicznościowy wpis. "Od Gallipoli po dzień dzisiejszy. W Dzień ANZAC oddajemy hołd wszystkim Australijczykom i Nowozelandczykom, którzy tak wiele poświęcili w służbie wojskowej. Abyśmy nie zapomnieli" - przekazali w poście.
