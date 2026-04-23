Książę Louis, najmłodsze dziecko księcia Williama i księżnej Kate, od lat budzi sympatię fanów rodziny królewskiej. Znany z żywiołowych reakcji podczas oficjalnych wydarzeń, dziś coraz częściej pokazuje się w bardziej swobodnym, prywatnym wydaniu. Z okazji jego ósmych urodzin do sieci trafiły kаdry, które pokazują, jak naprawdę wygląda jego dzieciństwo.

Książę Louis i jego życie blisko natury. Takich kadrów nie widzieliśmy

Na opublikowanych materiałach widzimy Louisa biegającego po plaży, bawiącego się na piasku, kąpiącego się w morzu i spędzającego czas w otoczeniu przyrody. Brak formalnego stroju, brak sztywnej etykiety - zamiast tego luz, swoboda i dziecięca radość. To obraz, który coraz częściej pokazuje, że rodzina królewska stawia na normalność i kontakt z naturą. Louis wydaje się być dzieckiem pełnym energii, które najlepiej odnajduje się poza pałacowymi murami.

Po komentarzach można wywnioskować, że najnowszy post na profilu rodziców młodzieńca zachwycił obserwujących. "Książę Louis jest przeuroczy! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Louis!", "Co za piękne nagranie! Dziękuję za kolejną cudowną niespodziankę dzisiaj. Uwielbiam to, jaki książę Louis jest żądny przygód! Mam nadzieję, że ma dziś naprawdę wspaniały dzień", "Obserwowanie, jak dorastał od malucha do ośmiolatka, było wspaniałe", "Mam nadzieję, że książę Louis ma wspaniałe urodziny!" - czytamy pod rolką.

Książę Louis od rana świętuje. Tak wyglądał wcześniejszy post

Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawił się urodzinowy portret księcia Louisa, opublikowany chwilę przed wspomnianą rolką, w którym pokazano go w bardziej swobodnych, codziennych momentach.

Do zdjęcia dołączono krótkie życzenia. "Wszystkiego najlepszego, Louisie!" - napisano w opisie. Syn księżnej Kate i księcia Williama uśmiecha się na nim szeroko, a uwagę internautów przyciągnął drobny detal - niewielka szrama na policzku. Dla wielu to tylko kolejny dowód jego energicznej, pełnej przygód natury.