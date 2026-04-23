Książę William i księżna Kate poznali się podczas studiów. Ich relacja z czasem przerodziła się w związek. W 2011 roku przyszły król i jego ukochana stanęli na ślubnym kobiercu. Para doczekała się trojga dzieci – księcia George’a, księżniczki Charlotte oraz księcia Louisa. Najmłodsza pociecha pary właśnie obchodzi ósme urodziny.

Zobacz wideo Sablewska o stylu księżnej Kate. Takie ma zdanie

Książę Louis na urodzinowym zdjęciu. Lawina komentarzy pod publikacją

23 kwietnia na oficjalnym profilu rodziny królewskiej w mediach społecznościowych pojawił się nowy portret księcia Louisa. "Wszystkiego najlepszego, Louisie!" - czytamy w opisie kadru. Na zamieszczonym zdjęciu syn księżnej Kate i księcia Williama promiennie uśmiecha się do obiektywu. Czujni internauci szybko wychwycili jeden szczegół. Na policzku księcia Louisa można dostrzec niewielką szramę. Ten niuans tylko podkreśla jego żywiołowy charakter, który ujawnia się m.in. podczas rodzinnych uroczystości.

Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy z życzeniami dla księcia Louisa. "Wszystkiego najlepszego. Kiedy on tak wyrósł?", "Sto lat dla księcia Louisa", "Życzę mu bardzo szczęśliwych urodzin" - czytamy. W sekcji pod postem nie zabrakło także pozytywnych słów na temat zdjęcia. "Jest piękne" - napisał jeden z internautów. Warto podkreślić, że fotografię wykonał Matt Porteus. Przez lata to księżna Kate sięgała po aparat i była autorką kadrów, którch bohaterami były jej dzieci.

Księżna Kate i książę William zapiszą córkę do luksusowej szkoły? Ekspertka mówi wprost

W mediach huczy o tym, że po ukończeniu 13. roku życia księżniczka Charlotte rozpocznie naukę w Wellington College. W podcaście "A Right Royal Podcast" magazynu "Hello!" redaktor naczelna "The Good Schools Guide", Melanie Sanderson, stwierdziła, że to główna opcja rozważana przez księżną Kate i księcia Williama. - Podejrzewam, że royalsów nie dotyczą normalne zasady. Zapewne będą rezerwować miejsca w kilku szkołach naraz - stwierdziła. Warto podkreślić, że to bardzo kosztowna opcja. Czesne dla uczniów to 15,2 tys. funtów (ponad 75 tys. zł) za semestr. Dla tych, którzy mieszkają w internacie, to koszt 20,7 tys. funtów (ponad 100 tys. zł) za semestr.