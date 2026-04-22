Brytyjska monarchia znów znalazła się w centrum uwagi. Wszystko za sprawą królowej Elżbiety II. W setną rocznicę jej urodzin zorganizowano uroczyste spotkanie, które zgromadziło najważniejszych przedstawicieli rodziny królewskiej. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi książę William z księżną Kate, król Karol III wraz z królową Camillą oraz inni członkowie. Wspominano nie tylko samą królową, ale także jej imponujące, siedemdziesięcioletnie panowanie. Goście mogli skosztować szampana oraz specjalnie przygotowanego koktajlu, który jest bezalkoholową wersją ulubionego napoju królowej. Na wydarzeniu pojawiła się dawno niewidziana część brytyjskiej rodziny.

Na wydarzenie związane z 100. rocznicą urodzin Elżbiety II jako jedni z pierwszych dotarli William i Kate, wzbudzając duże zainteresowanie. Niedługo później pojawili się również król Karol III i królowa Kamila, którzy wcześniej odwiedzili British Museum, gdzie zapoznali się z projektami pomnika upamiętniającego Elżbietę II. W Marble Hall zgromadziło się znacznie więcej znanych postaci z królewskiego kręgu. Obecni byli między innymi księżniczka Anna, książę i księżna Edynburga, książęta Gloucester, a także księżniczka Aleksandra i książę Kentu. W sieci szybko pojawiło się wspólne zdjęcie, na którym zapozowali wszyscy aktywni członkowie rodziny. Fotografia ta wywołała spore poruszenie. Nie da się ukryć, że rzadko zdarza się, by aż tylu przedstawicieli monarchii pojawiło się razem w jednym miejscu, szczególnie w tak symbolicznym momencie.

Szczególną uwagę na królewskim evencie zwróciła obecność starszego pokolenia Windsorów. 89-letnia księżniczka Aleksandra oraz 90-letni książę Kentu, mimo ograniczenia publicznych obowiązków w ostatnich latach, zdecydowali się wziąć udział w wydarzeniu poświęconym ich zmarłej kuzynce. Oboje są dziećmi księcia Jerzego, księcia Kentu, i księżniczki Mariny. Przypomnijmy, że ich ostatnie wspólne publiczne pojawienie miało miejsce w grudniu podczas świątecznego lunchu w Pałacu Buckingham. Opublikowane zdjęcie pokazuje również, jak wyraźnie zmniejszyło się grono aktywnych członków rodziny królewskiej. Część z nich, w tym Andrzej oraz Sarah Ferguson, pozostaje poza oficjalnymi wydarzeniami po głośnych kontrowersjach.