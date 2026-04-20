Meghan Markle wciąż rozwija swoją markę i sklep As Ever. Żona księcia Harry'ego posiada szeroką ofertę produktów - poczynając od dżemów i miodów aż po świece zapachowe. To właśnie na temat tych trzecich w ostatnich dniach zrobiło się dość głośno w mediach. Wszystko przez fakt, iż Meghan postanowiła nawiązać tematycznie w nowych produktach do swoich dzieci - Archiego i Lilibet.

Meghan Markle zaskoczyła internautów. Poszło o świece inspirowane jej dziećmi

Do oferty As Ever dołączą z okazji nadchodzącego Dnia Matki dwie nowe świece o numerach 506 i 604. Jak się okazało, Markle nawiązała nimi do dat urodzin swoich pociech - Archie urodził się 6 maja, podczas gdy Lilibet obchodzi urodziny 4 czerwca. Świece kosztują przy tym 64 dolary (230 złotych) za sztukę. Jak wyjaśniła Meghan, numer 506 ma zawierać nuty imbiru, neroli i kaszmiru, które przypominają o rudych włosach jej syna i wprowadzają "ciepłą, otulającą atmosferę". Świeca 604 została za to stworzona z bursztynu, lilii wodnej i sandałowca. Będąc inspirowana małą Lilibet, ma oferować lekką, kwiatową woń.

Pomysł wprowadzenia świec nie do końca przypadł do gustu internautom. W sieci prędko pojawiły się wpisy, w których użytkownicy stwierdzili, że Markle tym ruchem "spieniężyła swoje dzieci".

Meghan Markle ma rozwijać swoją markę. Jej produkty miały wkroczyć na nowy rynek

Przypomnijmy, że mimo sporej fali krytyki, marka As Ever wciąż prężnie się rozwija. Obecnie produkty Markle są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych oraz przez internet. Pod koniec marca brytyjskie media ustaliły jednak, że Meghan miała planować ekspansję. "Jak wynika z dokumentów złożonych w urzędzie ds. własności intelektualnej rządu Australii, 44-letnia księżna Sussex dyskretnie zabezpieczyła 12 australijskich znaków towarowych dla swojej marki lifestylowej As Ever" - poinformowało wówczas "Daily Mail".

Co ciekawe, rzecznicy Markle i księcia Harry'ego prędko zdementowali te doniesienia.