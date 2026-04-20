Meghan Markle wciąż rozwija swoją markę i sklep As Ever. Żona księcia Harry'ego posiada szeroką ofertę produktów - poczynając od dżemów i miodów aż po świece zapachowe. To właśnie na temat tych trzecich w ostatnich dniach zrobiło się dość głośno w mediach. Wszystko przez fakt, iż Meghan postanowiła nawiązać tematycznie w nowych produktach do swoich dzieci - Archiego i Lilibet.
Do oferty As Ever dołączą z okazji nadchodzącego Dnia Matki dwie nowe świece o numerach 506 i 604. Jak się okazało, Markle nawiązała nimi do dat urodzin swoich pociech - Archie urodził się 6 maja, podczas gdy Lilibet obchodzi urodziny 4 czerwca. Świece kosztują przy tym 64 dolary (230 złotych) za sztukę. Jak wyjaśniła Meghan, numer 506 ma zawierać nuty imbiru, neroli i kaszmiru, które przypominają o rudych włosach jej syna i wprowadzają "ciepłą, otulającą atmosferę". Świeca 604 została za to stworzona z bursztynu, lilii wodnej i sandałowca. Będąc inspirowana małą Lilibet, ma oferować lekką, kwiatową woń.
Pomysł wprowadzenia świec nie do końca przypadł do gustu internautom. W sieci prędko pojawiły się wpisy, w których użytkownicy stwierdzili, że Markle tym ruchem "spieniężyła swoje dzieci".
Przypomnijmy, że mimo sporej fali krytyki, marka As Ever wciąż prężnie się rozwija. Obecnie produkty Markle są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych oraz przez internet. Pod koniec marca brytyjskie media ustaliły jednak, że Meghan miała planować ekspansję. "Jak wynika z dokumentów złożonych w urzędzie ds. własności intelektualnej rządu Australii, 44-letnia księżna Sussex dyskretnie zabezpieczyła 12 australijskich znaków towarowych dla swojej marki lifestylowej As Ever" - poinformowało wówczas "Daily Mail".
Co ciekawe, rzecznicy Markle i księcia Harry'ego prędko zdementowali te doniesienia.