Duńska rodzina królewska przekazała smutne wieści o śmierci ojca królowej. Informację podano w specjalnym oświadczeniu. Profesor John Dangleish Donaldson miał 84 lata.

Na profilach króla Fryderyka i królowej Marii na Instagramie pojawił się komunikat w języku angielskim i duńskim. Poinformowano o śmierci ojca królowej, który odszedł w Hobart na Tasmanii. "Z wielkim smutkiem królowa ogłasza, że jej ojciec, profesor John Dalgleish Donaldson, zmarł w Hobart na Tasmanii. Miał 84 lata" - napisano. W ostatnich latach stan zdrowia ojca królowej stopniowo się pogarszał. Mężczyzna miał okazję spotkać się z córką pod koniec marca tego roku. Profesor Donaldson i królowa Maria mieli wówczas trochę czasu, żeby spędzić razem kilka wyjątkowych chwil.

Królowa Danii żegna ojca. "Ciężko mi na sercu"

Na Instagramie udostępniono także czarno-białą fotografię profesora Johna Dangleisha Donaldsona, która została wykonana przez królową Marię w dniu 23 marca 2026 roku. Do fotografii dołączono osobisty wpis duńskiej monarchini. "Ciężko mi na sercu, a myśli mam szare. Mój ukochany ojciec odszedł. Ale wiem, że kiedy żałoba minie, wspomnienia rozjaśnią mój dzień, a to, co pozostanie najsilniejsze, to miłość i wdzięczność za wszystko, co mi dał i czego mnie nauczył" - czytamy. Pod wpisem pojawiło się wiele wyrazów współczucia i kondolencji ze strony internautów. Rodzina królewska zapowiedziała, że ceremonia pogrzebowa odbędzie się w wąskim, prywatnym gronie. Nie podano jeszcze terminu tej uroczystości.

Profesor John Dangleish Donaldson urodził się 5 września 1941 roku w Szkocji. Był matematykiem, specjalizującym się w matematyce stosowanej. Oprócz obywatelstwa brytyjskiego miał również obywatelstwo australijskie, które uzyskał w 1975 roku. Po ślubie jego córki z ówczesnym następcą duńskiego tronu, Fryderykiem, został odznaczony Orderem Dannebroga. Zgodnie ze statutem duńskich orderów królewskich, zarówno on, jak i jego córka otrzymali herb, który będzie eksponowany w Kaplicy Orderów Królewskich na zamku Frederiksborg.