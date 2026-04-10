Nie jest tajemnicą, że norweska księżna koronna Mette-Marit ma problemy ze zdrowiem. Od 2018 roku wiadomo, że cierpi na przewlekłe zwłóknienie płuc. Rok temu przeszła rehabilitację płuc, ale wiadomo, że w jej przypadku konieczny jest przeszczep. Z powodu swojej choroby i problemów, które powoduje, księżna nie może podróżować i towarzyszyć mężowi w zagranicznych delegancjach, często odwołuje też spotkania w Norwegii. Tym razem nieoczekiwanie zjawiła się w pałacu w Oslo na spotkaniu z paraolimpijczykami.

Księżna Mette-Marit z aparatem tlenowym. Jej nowe zdjęcia wywołały niepokój

W piątek, 10 kwietnia, księżna Mette-Marit pojawiła się w królewskim pałacu w Oslo wraz z mężem Haakonem oraz dziećmi - księciem Sverre Magnusem, i księżniczką Ingrid Aleksandrą. Rodzina królewska żegnała sportowców, którzy jadą na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie.

Choć księżna Mette-Marit nie tylko pojawiła się publicznie i chętnie uśmiechała się zarówno do zdjęć, jak i podczas rozmów ze sportowcami, to jednak nie sposób było nie zwrócić uwagi na towarzyszący jej przewód tlenowy, który był podłączony do aparatu tlenowego niesionego przez jednego z pracowników. Księżna pozbyła się sprzętu jedynie na krótką chwilę, by móc zapozować do grupowego zdjęcia.

Nowe zdjęcia księżnej wywołały niemały niepokój i potwierdziły, że w ostatnim czasie nie czuje się dobrze. To jednak nie wszystko, bo poinformowano również, że żona następcy tronu nie będzie mu towarzyszyła podczas oficjalnej wizyty w Japonii. Norweski pałac nie ukrywa, że stan zdrowia księżnej nie pozwala na tak dalekie podróżowanie samolotem.

Norweski pałac wydał oświadczenie. To wspomniano o stanie zdrowia księżnej Mette-Marit

Na początku marca tego roku norweski pałac informował, że stan zdrowia księżnej Mette-Marit znacznie się pogorszył. Wspomniano wtedy, że lekarze rozważają przeszczep płuc. Żona następcy tronu nie pojawiała się bowiem publicznie od 28 stycznia.

"Jak wszyscy wiedzą, księżna koronna cierpi na przewlekłą chorobę - włóknienie płuc. Jak informowaliśmy w grudniu, w ostatnim czasie nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu zdrowia księżnej, dlatego rozpoczęto przygotowania do oceny możliwości przeszczepu płuc. Księżna koronna coraz bardziej potrzebuje indywidualnie dopasowanych ćwiczeń, odpoczynku i rekonwalescencji, a jej oficjalny program jest dostosowywany do jej stanu zdrowia" - poinformowano w oświadczeniu.