Zgodnie z tradycją członkowie rodziny królewskiej w Wielką Niedzielę udają się na nabożeństwo do kaplicy św. Jerzego w Windsorze. W tym roku księżna Kate i książę William ponownie pojawili się na uroczystości po dwóch latach przerwy. W marcu 2024 roku Kate podzieliła się publicznie informacją o diagnozie nowotworu i na dłuższy czas zrezygnowała z publicznych wystąpień. William i jego żona przez ten czas spędzali święta głównie w gronie najbliższej rodziny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie ma plany?

Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis na wielkanocnym nabożeństwie

Na wielkanocną uroczystość 5 kwietnia księżna Kate wybrała kremowy komplet składający się z eleganckiej marynarki przewiązanej w talii paskiem i spódnicy o długości 7/8. Księżna zestawiła stylizację z beżowymi szpilkami i jasnym fascynatorem. Księżniczka Charlotte miała na sobie z kolei niebieską sukienkę i brązowy płaszcz zapinany na guziki. Odświętnie ubrani byli również książę William, książę George i książę Louis - cała trójka miała na sobie garnitury, białe koszule i krawaty w różnych odcieniach błękitu. To pierwsze publiczne wyjście dzieci książęcej pary w 2026 roku. Ostatni raz George, Charlotte i Louis widziani byli podczas nabożeństwa z okazji Bożego Narodzenia w grudniu ubiegłego roku.

W brytyjskich mediach pojawia się coraz więcej spekulacji na temat przyszłej edukacji dzieci Williama i Kate. Redaktor naczelna "The Good Schools Guide", Melanie Sanderson, w podcaście magazynu "Hello!" stwierdziła, że z dużym prawdopodobieństwem księżniczka Charlotte będzie kontynuować naukę w prestiżowej szkole Wellington College. Jej zdaniem to jedna z głównych opcji, którą biorą pod uwagę jej rodzice. Ekspertka przyznała przy tym, że niewykluczone, iż będą rezerwować miejsca w kilku szkołach jednocześnie.

Wellington College to szkoła funkcjonująca od 1859 roku, której założycielką jest królowa Wiktoria. Słynie ona z wysokiego poziomu kształcenia, jednak posyłający tam dziecko rodzice muszą zmierzyć się z niemałymi kosztami. Czesne wynosi w niej 15,5 tys. funtów za semestr plus dodatkowe 5 tys. funtów dla uczniów, którzy zamieszkają w internacie.