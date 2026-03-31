Skandal związany z obecnością Andrzeja Mountbattena-Windsora i Sary Ferguson w aktach Epsteina w dalszym ciągu rozgrzewa brytyjskie media do czerwoności. W ostatnim czasie głośno zrobiło się także na temat córek byłego małżeństwa, które również zmagają się z przykrymi konsekwencjami afery. Teraz media obiegła informacja, że księżniczka Beatrice i jej siostra księżniczka Eugenia nie pojawią się na wielkanocnym nabożeństwie w Windsorze. Wiele osób myślało, że córki Andrzeja nie zostały zaproszone. Okazuje się jednak, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.

Księżniczka Eugenia i księżniczka Beatrice nie spędzą Wielkanocy z pozostałymi członkami rodziny królewskiej

Jak czytamy na stronie BBC, księżniczki Beatrice i Eugenia nie wezmą udziału w tradycyjnym nabożeństwie wielkanocnym rodziny królewskiej, które odbywa się w Niedzielę Wielkanocną na terenie zamku w Windsorze, ponieważ zaplanowały na święta "inne aktywności". Zgodę na ich nieobecność wyraził sam król Karol.

Warto podkreślić, że choć w tym roku księżniczki nie pojawią się na uroczystości, nie wyklucza się ich udziału w kolejnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak bożonarodzeniowe spotkanie w Sandringham. Na nabożeństwie pojawią się natomiast na pewno król Karol III i królowa Kamila. Spodziewana jest również obecność księcia i księżnej Walii, którzy opuścili to wydarzenie w ubiegłym roku.

Księżniczka Beatrice opuści Wielką Brytanię? "Przeprowadzka byłaby nowym początkiem..."

Nie jest tajemnicą, że skandal wokół rodziców dał się księżniczce Beatrice we znaki. Brytyjskie tabloidy twierdzą, że ujawnienie akt "zwiększyło dystans" między nią a jej mężem. By ratować swój związek, para ma rozważać wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii.

"Jej siostra Eugenia mieszka za granicą już od wielu lat i to stworzyło pewien precedens. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, ale dziś czasy są zupełnie inne. Przeprowadzka za granicę, najpewniej do Stanów Zjednoczonych, byłaby dla Beatrice i Edo nowym początkiem i mogłaby pomóc im ożywić małżeństwo oraz znów postawić je na właściwym torze" - przekazało źródło "Daily Mail".