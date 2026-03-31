Skandal związany z obecnością Andrzeja Mountbattena-Windsora i Sary Ferguson w aktach Epsteina w dalszym ciągu rozgrzewa brytyjskie media do czerwoności. W ostatnim czasie głośno zrobiło się także na temat córek byłego małżeństwa, które również zmagają się z przykrymi konsekwencjami afery. Teraz media obiegła informacja, że księżniczka Beatrice i jej siostra księżniczka Eugenia nie pojawią się na wielkanocnym nabożeństwie w Windsorze. Wiele osób myślało, że córki Andrzeja nie zostały zaproszone. Okazuje się jednak, że sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.
Jak czytamy na stronie BBC, księżniczki Beatrice i Eugenia nie wezmą udziału w tradycyjnym nabożeństwie wielkanocnym rodziny królewskiej, które odbywa się w Niedzielę Wielkanocną na terenie zamku w Windsorze, ponieważ zaplanowały na święta "inne aktywności". Zgodę na ich nieobecność wyraził sam król Karol.
Warto podkreślić, że choć w tym roku księżniczki nie pojawią się na uroczystości, nie wyklucza się ich udziału w kolejnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak bożonarodzeniowe spotkanie w Sandringham. Na nabożeństwie pojawią się natomiast na pewno król Karol III i królowa Kamila. Spodziewana jest również obecność księcia i księżnej Walii, którzy opuścili to wydarzenie w ubiegłym roku.
Nie jest tajemnicą, że skandal wokół rodziców dał się księżniczce Beatrice we znaki. Brytyjskie tabloidy twierdzą, że ujawnienie akt "zwiększyło dystans" między nią a jej mężem. By ratować swój związek, para ma rozważać wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii.
"Jej siostra Eugenia mieszka za granicą już od wielu lat i to stworzyło pewien precedens. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, ale dziś czasy są zupełnie inne. Przeprowadzka za granicę, najpewniej do Stanów Zjednoczonych, byłaby dla Beatrice i Edo nowym początkiem i mogłaby pomóc im ożywić małżeństwo oraz znów postawić je na właściwym torze" - przekazało źródło "Daily Mail".