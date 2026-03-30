Książę Filip zmarł 9 kwietnia 2021 roku, zaledwie dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami. W lutym tego samego roku mąż królowej Elżbiety II trafił do szpitala z powodu złego samopoczucia i infekcji. Miesiąc później przeszedł również zabieg związany z rozpoznaną wcześniej chorobą serca. W swojej książce "Queen Elizabeth II: A Personal History" biograf Hugo Vickers informuje, że książę Filip przez wiele lat miał zmagać się również z rakiem trzustki. Pałac nie podawał tego do publicznej wiadomości.

Książę Filip chorował na raka? Nowotwór miał zostać rozpoznany kilka lat przed jego śmiercią

Z relacji Hugo Vickersa wynika, że nowotwór u Filipa rozpoznano w czerwcu 2013 roku, gdy książę trafił do jednej z londyńskich klinik na badania jamy brzusznej. Biograf na łamach książki przekazał, że lekarze wykryli "cień na jego trzustce". "Diagnoza brzmiała: nieoperacyjny rak trzustki" - pisze Vickers. Książę Filip został wówczas w szpitalu przez 11 dni, a w sierpniu wrócił do pełnienia obowiązków.

Książę Filip przeszedł na emeryturę i wycofał się z życia publicznego w 2017 roku. Z relacji autora "Queen Elizabeth II: A Personal History" wynika, że mąż królowej żył z nowotworem przez osiem lat. Vickers zauważa, że to znacznie dłużej niż wynosi przeciętny czas przeżycia od postawienia takiej diagnozy. Jak podaje zdrowie.gazeta.pl, rak trzustki jest jednym z gorzej rokujących nowotworów, który cechuje się wysoką śmiertelnością. Często wykrywany jest w zaawansowanym stadium.

Tak miały wyglądać ostatnie chwile księcia Filipa

Hugo Vickers w swojej książce przekazał również, że książę Filip miał nie chceć dożyć swoich setnych urodzin. "Nie przepadał za zamieszaniem, jakie towarzyszyło takim okazjom" - czytamy. "W ostatnią noc swojego życia wymknął się pielęgniarkom, powoli przeszedł korytarzem przy pomocy balkonika, sam poczęstował się piwem i wypił je w Oak Room" - relacjonuje Vickers. "Następnego ranka wstał, wziął kąpiel, powiedział, że źle się czuje, i spokojnie odszedł" - pisze biograf. Co istotne, w akcie zgonu księcia Filipa nie było wzmianki o nowotworze. Jako przyczynę śmierci wpisano "podeszły wiek".