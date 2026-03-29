Skandal związany z obecnością w aktach Epsteina dał się we znaki nie tylko Andrzejowi Mountbatten-Windsorowi i Sarze Ferguson, ale również córkom byłych małżonków. Księżniczka Beatrice i jej siostra księżniczka Eugenia szybko znalazły się w centrum niechcianej uwagi mediów. Choć siostry nie są zamieszane w żadne przestępstwa, coraz częściej pojawiają się naciski, by zabrały głos w sprawie. Medialną presję podobno najbardziej odczuwa 37-letnia Beatrice. Brytyjskie tabloidy twierdzą, że ujawnienie akt "zwiększyło dystans" między nią a jej mężem. By ratować swój związek, para ma rozważać wyprowadzkę z Wielkiej Brytanii.

Księżniczka Beatrice opuści Wielką Brytanię?

Według źródeł księżniczka jest "zdruzgotana" skandalem, który wybuchł po ujawnieniu akt Epsteina i "zdesperowana". Mimo przeciwności chce też ratować swoje małżeństwo. Jej mąż Edoardo Mapelli Mozzi miał z kolei w ostatnim czasie skupiać się głównie na rozwijaniu swojego biznesu nieruchomościowego. W ostatnich tygodniach podróżował m.in. do Miami i Los Angeles, pozostawiając żonę w Wielkiej Brytanii, gdzie musiała samodzielnie mierzyć się z konsekwencjami skandalu.

Jak informuje "Daily Mail", 42-letni Edo mógł mieć jednak inne powody swoich podróży - związane z próbą uratowania sześcioletniego małżeństwa i zapewnienia rodzinie spokojniejszej przyszłości. Według informatorów para rozważa rozpoczęcie nowego życia za granicą, aby raz na zawsze odciąć się od skandalu w kraju. Źródła z kręgów królewskich twierdzą, że najbardziej prawdopodobnym kierunkiem przeprowadzki są Stany Zjednoczone. "Jej siostra Eugenia mieszka za granicą już od wielu lat i to stworzyło pewien precedens. Jeszcze kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, ale dziś czasy są zupełnie inne. Przeprowadzka za granicę, najpewniej do Stanów Zjednoczonych, byłaby dla Beatrice i Edo nowym początkiem i mogłaby pomóc im ożywić małżeństwo oraz znów postawić je na właściwym torze" - przekazało źródło.

Księżniczka Beatrice woli "dmuchać na zimne". Niedługo może zrobić się gorąco

Panuje przekonanie, że jeśli Beatrice i jej mąż zostaną w Wielkiej Brytanii, będą łatwym celem - śledztwo związane wokół Andrzeja potrwa jeszcze wiele miesięcy, a jeśli jej ojciec zostanie oskarżony, odbędzie się proces. To z kolei oznacza kolejne problemy. "Wyjazd do Stanów Zjednoczonych wydaje się oczywistym rozwiązaniem. Edo spędza tam dużo czasu, więc łatwo wyobrazić sobie ich przeprowadzkę. Obie siostry utrzymują kontakt z kuzynem Harrym, który udziela im rad. Pojawił się nawet pomysł, by na jakiś czas pomieszkały w Kalifornii" - dodaje źródło tabloidu.