Na instagramowym profilu księcia Williama i księżnej Kate regularnie pojawiają się ich zdjęcia z publicznych wystąpień. Ostatnio następca tronu odwiedził żołnierzy Pułku Mercian w koszarach w Bulford, którzy niedawno wrócili z półrocznej misji w Estonii w ramach wsparcia sił NATO. Na zdjęciach widzimy go nie tylko w towarzystwie żołnierzy, ale również ich rodzin. Największe poruszenie wywołał jednak strój księcia. W komentarzach zaroiło się od zachwytów.

Książę William w mundurze. "Prezentuje się rewelacyjnie"

William co prawda mógł pojawić się w klasycznym garniturze, ale postanowił założyć charakterystyczny, wojskowy mundur. Po koszarach paradował w oliwkowym berecie i masywnych butach. Zdjęcia z wizyty wywołały ogromne poruszenie. "Będzie dobrym królem, ponieważ rozumie ludzi i przede wszystkim ich słucha", "Co za mężczyzna! Wygląda niesamowicie", "W mundurze wygląda bardzo przystojnie", "Wow! Muszę przyznać, że William prezentuje się rewelacyjnie", "Mundur robi robotę" - czytamy. Zdjęcia o których mowa, znajdziecie w naszej galerii.

To nie pierwszy raz, gdy William pokazuje się w takim wydaniu. W ubiegłym roku książę odwiedził wojskowy Korpus Powietrzny. Wtedy również miał na sobie wojskowy mundur. Co więcej, było to pierwsze wyjście Williama w zaroście. "Trzeba przyznać, że ta broda robi wrażenie", "Ten, kto zarządza tym kontem, powinien dostać podwyżkę. Ostatnie zdjęcia Williama to strzał w dziesiątkę" - zachwycały się wówczas fanki księcia.

Książę William i księżna Kate na nowym portrecie. Pod zdjęciem zawrzało

19 marca w sieci pojawił się nowy portret książęcej pary. Jego autorką jest Christianah Ebenezer, utalentowana młoda brytyjsko-nigeryjska fotografka. Zdjęcie zostało wykonane przed nigeryjskim bankietem państwowym, który odbył się w Windsorze. Kate zapozowała przed obiektywem w długiej, zielonej sukni, a William w klasycznym fraku. "Piękna suknia księżnej Kate i cudowny portret!", "W końcu książę William i księżna Kate doczekali się dobrego portretu!", "Wyglądacie nieziemsko" - pisali internauci.