Księżna Kate i książę William od lat są na świeczniku. Nie dziwi więc, że żywe zainteresowanie wzbudzają również ich dzieci. Para doczekała się dwóch synów - George'a i Louisa - oraz córki, Charlotte. Obecnie rodzeństwo kształci się w Lambrook School. Media już zastanawiają się, jaki będzie ich dalszy kierunek kształcenia. Szkoła, o której mówi się w kontekście księżniczki, kosztuje krocie. Mowa o Wellington College.

Księżniczka Charlotte może trafić do prestiżowej szkoły. Niebywałe, ile trzeba zapłacić za semestr

Księżniczka Charlotte skończy w tym roku 11 lat, ale media już rozprawiają na temat jej szkoły średniej. Wielu uważa, że po tym, jak córka Kate i William skończy 13 lat, rozpocznie naukę w Wellington College. To szkoła, która znajduje się w Berkshire - niedaleko posiadłości Windsor, gdzie mieszkają Kate i William z rodziną. W podcaście "A Right Royal Podcast" magazynu "Hello!" redaktor naczelna "The Good Schools Guide", Melanie Sanderson, stwierdziła, że to jedna z głównych opcji, które biorą pod uwagę rodzice Charlotte. - Podejrzewam, że royalsów nie dotyczą normalne zasady. Zapewne będą rezerwować miejsca w kilku szkołach naraz - stwierdziła.

Wellington College został założony przez królową Wiktorię i słynie z wysokiej jakości kształcenia. Czesne dla uczniów to 15,2 tys. funtów (ponad 75 tys. zł) za semestr. Dla tych, którzy mieszkają w internacie, to koszt 20,7 tys. funtów (ponad 100 tys. zł) za semestr. Melanie Sanderson uznała, że jeśli Charlotte trafi do Wellington College, to Kate i William z pewnością rozważą posłanie do tej samej szkoły Louisa.

Co z edukacją księcia George'a?

Już niedługo para książęca podejmie decyzję w sprawie dalszej edukacji najstarszego syna. Według "Mail on Sunday" 12-letni książę George trafi do szkoły, w której uczył się jego ojciec. Podobno przydzielono go już do jednego z domów w Eton College. Kate i William rozważać mają również Marlborough College, gdzie uczyła się księżna. Czesne na Eton College przekracza 63 tys. funtów rocznie (ponad 300 tys. zł), a na Marlborough College czesne wynosi 60 tys. funtów rocznie (niecałe 300 tys. zł).