Już kilka lat temu w mediach pojawiły się szokujące doniesienia, jakoby książę William miał mieć romans z noszącą tytuł markizy Cholmondeley Rose Hanbury, przyjaciółką jego żony księżnej Kate. W mediach wrzało, a temat rzekomej niewierności przyszłego króla został poruszony nawet w talk-show amerykańskiego komika Stephena Colberta. Teraz brytyjskie media informują o najnowszych planach Rose Hanbury.
Jak donosi Daily Mail, tuż obok posiadłości Sandringham, która należy do księcia i księżnej Walii w hrabstwie Norfolk, znajduje się rezydencja Houghton Estate, której właścicielami są markiza i markiz Cholmondeley, czyli David Cholmondeley i jego żona Rose Hanbury. Teraz sąsiedzi książęcej pary otrzymali zgodę na budowę przepięknego leśnego SPA.
Para otrzymała zielone światło od Rady King's Lynn i West Norfolk na budowę "ośrodka wypoczynkowego zorientowanego na naturę". Ośrodek Wyld Cabins, który będzie znajdował się zaledwie półtora kilometra od wiejskiej rezydencji Kate i Williama, będzie składał się z 45 drewnianych domków położonych w lesie, gdzie goście będą mogli uciec od zgiełku codziennego życia. Będą mieli również panoramiczny widok na las, a do ich dyspozycji będą prywatne strefy kąpielowe na świeżym powietrzu z miedzianymi wannami, piecami opalanymi drewnem oraz roletami zaciemniającymi.
Organizatorzy twierdzą, że ich ośrodek da szansę gościom na "odpoczynek, cyfrowy detoks i ponowne połączenie się z naturą". W oświadczeniu dotyczącym planów można przeczytać: "Zachęcamy gości do doświadczania naturalnego otoczenia, zwolnienia tempa, relaksu, chłonięcia i cieszenia się otaczającym spokojem". Z pewnością bliskość rezydencji książęcej pary będzie dodatkową atrakcją dla gości.
42-letnia Rose Hanbury jest byłą modelką, która wcześniej pracowała również dla byłego posła Partii Konserwatywnej Michaela Gove'a. Jej 65-letni mąż David Cholmondeley został markizem Cholmondeley w marcu 1990 roku po śmierci swojego ojca. Jest on bezpośrednim potomkiem pierwszego premiera Anglii, Roberta Walpole'a.
Para pobrała się w 2009 roku i ma trójkę dzieci - bliźniaków Alexandra, hrabiego Rocksavage, i lorda Olivera Cholmondeleya oraz młodszą córkę, lady Iris, która ma siedem lat. Markiz i markiza Cholmondeley są znani z organizowania wystawnych imprez na terenie posiadłości, w tym festiwalu muzycznego znanego jako Houghton Festival.