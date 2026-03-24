Rodzina królewska przechodzi obecnie bardzo trudny czas. W lutym Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Sprawa jest związana z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Były książę wrócił do domu, ale sprawa nabiera tempa. Według doniesień zagranicznych mediów, służby analizują możliwe przestępstwa dotyczące handlu ludźmi w celach seksualnych. Przeszłość byłego księcia odbija się na jego rodzinie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska o księżnej Kate. Tak oceniła jej styl

Problemy w małżeństwie księżniczki Beatrice? Zaskakujące doniesienia

W mediach pojawiły się informacje o rzekomym kryzysie w małżeństwie księżniczki Beatrice. Przypomnijmy, że córka Andrzeja i Edoardo Mapelli Mozzi wzięli ślub w 2020 roku. Ponoć napięte relacje między małżonkami mają związek z zatrzymaniem byłego księcia. "Przyjaciele mają obawy, że małżeństwo Beatrice i Edo przeżywa kryzys. On wybrał się w podróż i delektował się winem w jednych z najbardziej luksusowych miejsc w Palm Beach, a Beatrice musiała mierzyć się z tym, że [przez ojca - przyp.red.] jej nazwisko pojawiło się setki razy w dokumentach Epsteina" - przekazało źródło portalu "Mail on Sunday".

Edoardo Mapelli Mozzi rzekomo zdystansował się od żony i martwi się o swój biznes deweloperski. "Od jakiegoś czasu nie układa się między nimi najlepiej, ale Beatrice chce to przetrwać i jakoś przez to przejść" - dodał informator.

BeatriceOtwórz galerię

Księżniczka Eugenia może liczyć na męża? "Jego priorytetem są..."

Według zagranicznych tabloidów, księżniczka Eugenia ma oparcie w mężu. Jack Brooksbank nie zgadza się jednak, aby teściowa Sarah Ferguson zamieszkała w ich domu. "Jego priorytetem są żona i ich dwoje małych dzieci. Cała ta nieprzyjemna sprawa już ściągnęła na nich zbyt dużo uwagi, której nie chcą, i nie zrobi nic, by to pogorszyć" - przekazało źródło "Daily Mail".

Jakby tego było mało, ostatnio księżniczki zostały wykluczone z prestiżowego wydarzenia, a mianowicie wyścigów konnych Royal Ascot. Ekspert ds. rodziny królewskiej w rozmowie z "Mirror" twierdzi, że to zwiastuje, iż córki Andrzeja i Ferguson nie będą uczestniczyć w życiu royalsów. - Moim zdaniem w przyszłości stracą swoje tytuły królewskie - twierdzi reporter Richard Palmer. - Myślę, że będziemy je widywać znacznie rzadziej. Obecnie chcą oczywiście zachować dyskrecję, a w przyszłości po prostu znikną z pola widzenia - dodał specjalista. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.