Meghan Markle z nowym planem na biznes? Na jaw wyszły zaskakujące informacje

Meghan Markle nie zwalnia tempa. Coraz więcej wskazuje na to, że żona księcia Harry'ego planuje rozszerzyć działalność swojej marki. Rzecznik Sussexów zabrał głos w tej sprawie.
W marcu w mediach pojawiły się niezbyt pozytywne informacje na temat współpracy Meghan Markle i księcia Harry'ego z Netfliksem. "Przeprowadziliśmy rozmowy z sześcioma dobrze poinformowanymi osobami znającymi sytuację Netfliksa i pary Sussex, które twierdzą, że współpraca między Meghan, Harrym a serwisem streamingowym daleka jest od bajkowej. (...) Ich współpraca może stopniowo wygasać, a wraz z nią ostatnia deska ratunku Meghan i Harry'ego w świecie show-biznesu" - przekazał "Variety". Meghan Markle ma za to nowe plany związane z własną marką.

Meghan Markle wprowadzi produkty na australijski rynek? "Dyskretnie zabezpieczyła..."

Meghan Markle prowadzi markę As Ever. Firma ma w swojej ofercie m.in. dżemy, świece, miody oraz wina. Według doniesień zagranicznych mediów, żona księcia Harry'ego planuje ekspansję produktów na australijski rynek. "Jak wynika z dokumentów złożonych w urzędzie ds. własności intelektualnej rządu Australii, 44-letnia księżna Sussex dyskretnie zabezpieczyła 12 australijskich znaków towarowych dla swojej marki lifestylowej As Ever" - czytamy na stronie "Daily Mail".

Rzecznicy Meghan Markle i księcia Harry'ego przekazali ITV, że na ten moment nie podjęto "żadnej decyzji" o wprowadzeniu produktów do Australii. Stwierdzili, że są to jedynie "spekulacje". Warto zaznaczyć, że obecnie artykuły są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych oraz przez internet.

Meghan Markle i książę Harry przylecą do Australii. Taki mają plan

Spekulacje na temat biznesu Meghan Markle podsyca jej planowana wizyta w Sydney. Rzecznik Sussexów przekazał, że zakochani "w połowie kwietnia odwiedzą Australię, aby wziąć udział w szeregu spotkań prywatnych, biznesowych i filantropijnych". Na ten moment nie przekazano szczegółowych informacji na temat wyprawy księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ich ostatnia wizyta w Australii miała miejsce w 2018 roku. Być może jednak żona księcia planuje zaskoczyć swoich fanów i niebawem ujawni swoje zamiary. Myślicie, że to dobry pomysł? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

