W marcu w mediach pojawiły się niezbyt pozytywne informacje na temat współpracy Meghan Markle i księcia Harry'ego z Netfliksem. "Przeprowadziliśmy rozmowy z sześcioma dobrze poinformowanymi osobami znającymi sytuację Netfliksa i pary Sussex, które twierdzą, że współpraca między Meghan, Harrym a serwisem streamingowym daleka jest od bajkowej. (...) Ich współpraca może stopniowo wygasać, a wraz z nią ostatnia deska ratunku Meghan i Harry'ego w świecie show-biznesu" - przekazał "Variety". Meghan Markle ma za to nowe plany związane z własną marką.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto zwiastun programu Meghan Markle

Meghan Markle wprowadzi produkty na australijski rynek? "Dyskretnie zabezpieczyła..."

Meghan Markle prowadzi markę As Ever. Firma ma w swojej ofercie m.in. dżemy, świece, miody oraz wina. Według doniesień zagranicznych mediów, żona księcia Harry'ego planuje ekspansję produktów na australijski rynek. "Jak wynika z dokumentów złożonych w urzędzie ds. własności intelektualnej rządu Australii, 44-letnia księżna Sussex dyskretnie zabezpieczyła 12 australijskich znaków towarowych dla swojej marki lifestylowej As Ever" - czytamy na stronie "Daily Mail".

Rzecznicy Meghan Markle i księcia Harry'ego przekazali ITV, że na ten moment nie podjęto "żadnej decyzji" o wprowadzeniu produktów do Australii. Stwierdzili, że są to jedynie "spekulacje". Warto zaznaczyć, że obecnie artykuły są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych oraz przez internet.

Galeria Meghan MarkleOtwórz galerię

Meghan Markle i książę Harry przylecą do Australii. Taki mają plan

Spekulacje na temat biznesu Meghan Markle podsyca jej planowana wizyta w Sydney. Rzecznik Sussexów przekazał, że zakochani "w połowie kwietnia odwiedzą Australię, aby wziąć udział w szeregu spotkań prywatnych, biznesowych i filantropijnych". Na ten moment nie przekazano szczegółowych informacji na temat wyprawy księcia Harry'ego i Meghan Markle. Ich ostatnia wizyta w Australii miała miejsce w 2018 roku. Być może jednak żona księcia planuje zaskoczyć swoich fanów i niebawem ujawni swoje zamiary. Myślicie, że to dobry pomysł? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

