Sarah Ferguson, była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora, znalazła się ostatnio w centrum kontrowersji po ujawnieniu kolejnych wiadomości wysyłanych do Jeffreya Epsteina. W przeszłości 66-latka utrzymywała mailowy kontakt z finansistą, nawet po jego aresztowaniu. Pod koniec lutego w "Daily Mail" pojawił się artykuł na temat pisarki, w którym przytoczono jeden z e-maili wysłanych do przestępcy seksualnego. Ferguson miała w nim nazwać Epsteina "geniuszem" - multimilioner pomagał jej rzekomo w promocji działań fundacji wspierającej matki i dzieci. Od tej pory brytyjskie media nie dają pisarce spokoju. Na linii ognia znalazły się również jej córki. Najnowszy artykuł "Daily Mail" dotyczy właśnie jednej z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Cała prawda o Epsteinie

Sarah Ferguson szukała "schronienia" u księżniczki Eugenii? Ta miała nie być chętna do pomocy

Jak twierdzi "Daily Mail", Sarah Ferguson rozważała możliwość zamieszkania w domu księżniczki Eugenii. Ta jednak miała nie zgodzić się na przyjęcie matki pod swój dach. Mąż Eugenii, Jack Brooksbank, podobno obawia się, że kontrowersje wokół pisarki negatywnie wpłyną na jego biznes. AEB Consultants Ltd., firma, której Broosbank jest właścicielem, potrafi w ciągu roku przynosić zysk w wysokości nawet 630 tys. funtów. Źródła serwisu zapewniają jednak, że Ferguson może liczyć na wsparcie córki w innych kwestiach. Po upublicznieniu korespondencji z Epsteinem pisarka zniknęła z życia publicznego. Wiele osób zastanawia się, czy uda jej się jeszcze wyjść z cienia skandalu i naprawić swój wizerunek. Jak myślicie?

Andrzeja Mountbatten-Windsor szykuje się do przeprowadzki

Po eksmisji z Royal Lodge Andrzej Mountbatten-Windsor zamieszkał tymczasowo w Wood Farm Cottage. Już niebawem były książę ma przenieść się do sąsiedniej posiadłości Marsh Farm. Pierwszy etap przeprowadzki rozpoczął się 17 marca. Trzy duże ciężarówki przywiozły obrazy i inne dzieła sztuki. "Daily Mail" twierdzi, że były książę Yorku może wprowadzić się tam jeszcze przed Wielkanocą. Nowa posiadłość ma mieć m.in. pięć sypialni, dwa pokoje gościnne i sporych rozmiarów kuchnię.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!