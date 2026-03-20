19 marca na instagramowym profilu księcia Williama i księżnej Kate pojawił się ich nowy portret. Jego autorką jest Christianah Ebenezer, utalentowana młoda brytyjsko-nigeryjska fotografka. Zdjęcie zostało wykonane tuż przed nigeryjskim bankietem państwowym w Windsorze. Pod ujęciem od razu zaroiło się od zachwytów.

Zobacz wideo Maja Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate

Książę William i księżna Kate doczekali się nowego portretu

Księżna Kate zapozowała przed obiektywem w zwiewnej, zielonej sukni, która wyraźnie nawiązywała do barw flagi Nigerii. Na głowie miała srebrną tiarę. Z kolei książę William zaprezentował się w eleganckim fraku. "To była prawdziwa przyjemność i zaszczyt współpracować przy tym projekcie. Łącząc naszą wspólną kreatywność z elementami klasycznego portretu, udało się uchwycić ten wyjątkowy moment przed nigeryjskim bankietem państwowym. Jestem szczerze wdzięczna, że mogłam w tym uczestniczyć" - mówiła Christianah Ebenezer.

Fotografia przypadła do gustu fanom książęcej pary. Pod zdjęciem zaroiło się od pochlebnych komentarzy. "Przepiękne zdjęcie!", "Mamy ogromne szczęście, że jesteście wśród nas", "Wyglądacie spektakularnie", "Piękna suknia księżnej Kate i cudowny portret!", "W końcu książę William i księżna Kate doczekali się dobrego portretu!" - pisali. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie poniżej.

Księżna Kate powitała prezydenta Nigerii w wyjątkowej kreacji

18 marca książę William i księżna Kate powitali prezydenta Nigerii Bolę Ahmeda Tinubu oraz jego żonę Oluremi podczas oficjalnej wizyty państwowej w Wielkiej Brytanii. Uroczystość odbyła się w Windsorze. Księżna miała na sobie szary, dwurzędowy płaszcz. Stylizacja, która wzbudziła mnóstwo emocji, została stworzona przez brytyjsko-nigeryjską projektantkę Tolu Coker. W ten sposób Kate subtelnie nawiązała do pochodzenia gości.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!