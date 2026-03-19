Po odejściu z rodziny królewskiej książę Harry i Meghan Markle zaczęli działać na własną rękę. Przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych i ruszyli z głośnymi projektami. Na Netfliksie ukazały się ich programy "Harry & Meghan" oraz "With Love, Meghan". W 2025 roku media obiegły informacje o tym, że platforma streamingowa rzekomo nie odnowi kontraktu z Sussexami. Teraz pojawiły się nowe wiadomości.

Nowe wieści o księciu Harrym i Meghan Markle. "W budynku panuje nastrój..."

Magazyn "Variety" opublikował długi artykuł na temat dalszej współpracy Meghan Markle i księcia Harry'ego z Netfliksem. Ponoć platforma planuje ograniczyć zaangażowanie w ich projekty i rozwój nowych produkcji. "Przeprowadziliśmy rozmowy z sześcioma dobrze poinformowanymi osobami znającymi sytuację Netflixa i pary Sussex, które twierdzą, że współpraca między Meghan, Harrym a serwisem streamingowym daleka jest od bajkowej. Netflix ma już dość powtarzającego się schematu, w ramach którego Sussexowie wciąż sprzedają nowe wersje tej samej historii o swoim odejściu z życia królewskiego. Ich współpraca może stopniowo wygasać, a wraz z nią ostatnia deska ratunku Meghan i Harry'ego w świecie show-biznesu" - czytamy na stronie. "W budynku panuje nastrój, wskazujący, że to ich koniec" - powiedział informator.

Prawnik Meghan Markle i księcia Harry'ego zabrał głos. "To jawne kłamstwo"

W mediach pojawiały się także doniesienia o rzekomym konflikcie Meghan Markle z Tedem Sarandosem, współdyrektorem generalnym Netfliksa. Prawnik pary rozwiał wątpliwości. "To jawne kłamstwo. W rzeczywistości Meghan regularnie wysyła SMS-y i rozmawia z panem Sarandosem, a także bywała w jego domu, bez prawników" - przekazał Michael J. Kump dla "Variety".

