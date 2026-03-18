Książę William i księżna Kate obecnie mają gości. Para książęca powitała prezydenta Nigerii, Bolę Ahmeda Tinubu oraz jego małżonkę Oluremi Tinubu w ekskluzywnym hotelu spa Fairmont Windsor Park. Z tego miejsca wszyscy razem ruszyli w stronę Windsoru, gdzie na gości czekali już król Karol III i królowa Kamila. Wydawać by się mogło, że to na pozór normalne spotkanie. Księżna Kate przyciągnęła jednak wzrok. Nie każdy wie, że zdecydowała się na mały gest.

REKLAMA

Zobacz wideo

Książę William i księżna Kate przywitali prezydenta Nigerii. Elegancki gest ukochanej księcia

Wizyta prezydenta Nigerii to kolejna okazja, by William i Kate udowodnili, że coraz śmielej odnajdują się w roli przyszłych liderów monarchii. Przypomnijmy, że od pewnego czasu książę regularnie reprezentuje swojego ojca podczas najważniejszych wydarzeń państwowych, a jego żona niemal zawsze stoi u jego boku. Nie jest tajemnicą, że po śmierci królowej Elżbiety II w 2022 roku, Karol III szybko powierzył im tytuły księcia i księżnej Walii, jasno wskazując ich przyszłość na tronie. Księżna Kate postanowiła pokazać się z jak najlepszej strony. Uwagę przyciągnęła jej stylizacja, która została stworzona przez brytyjsko-nigeryjską projektantkę Tolu Coker. W ten sposób Kate subtelnie nawiązała do pochodzenia gości. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii:

Prezydent Nigerii w odwiedzinach u brytyjskiej rodziny królewskiej. Taki jest plan

Plan wizyty prezydenta Tinubu jest napięty. Już następnego dnia para prezydencka uda się prywatnie do kaplicy św. Jerzego, by oddać hołd zmarłej królowej. Kulminacją pierwszego dnia będzie wystawny bankiet państwowy na cześć nigeryjskiego przywódcy, wraz z przemówieniami zarówno Karola III, jak i samego prezydenta. Na razie nie wiadomo jednak, czy William i Kate pojawią się również na tej uroczystości.

