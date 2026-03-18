Meghan Markle ponownie przyciągnęła uwagę mediów - tym razem jednak nie chodzi wyłącznie o nowe projekty, ale także o trudności z nimi związane. Jak już wiadomo, żona księcia Harry'ego po opuszczeniu rodziny królewskiej konsekwentnie rozwija swoją markę w świecie show-biznesu, choć - jak sugerują zagraniczne media - nie wszystko przebiega zgodnie z planem.

W obliczu rosnącego zainteresowania i spekulacji Meghan Markle zdecydowała się na bardzo osobisty krok. Do promocji swojego najnowszego przedsięwzięcia zaangażowała córkę, Lilibet. Dziewczynka pojawiła się w materiałach udostępnionych w mediach społecznościowych, które promują nowy projekt związany z marką lifestyle'ową oraz współpracą z luksusową firmą oferującą kwiaty i upominki.

Na opublikowanych zdjęciach dominują starannie wyreżyserowane, sielskie kadry z posiadłości w Montecito. Na jednym ujęciu Meghan delikatnie trzyma dłonie córki, która prezentuje białą gardenię. W innym pozuje w jasnej stylizacji z bukietem kwiatów, częściowo zasłaniając twarz. Kadry, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Publikacja tych materiałów zbiegła się jednak w czasie z mniej optymistycznymi informacjami dotyczącymi jej kariery. Według doniesień m.in. magazynu "Variety", Netflix może nie planować dalszej współpracy z Meghan i księciem Harrym. Platforma ma być rozczarowana dotychczasowymi efektami ich wspólnych projektów, co rodzi pytania o przyszłość ich kontraktu i dalsze plany zawodowe pary.

8 marca Meghan Markle opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który poświęciła swojej córce, Lilibet. Z tej okazji podzieliła się rzadkim zdjęciem, na którym obie siedzą razem na skale przy plaży w słonecznej Kalifornii. Autorem fotografii jest książę Harry, jednak największe emocje wzbudził podpis, jaki Meghan dodała pod zdjęciem. "Dla kobiety, którą pewnego dnia się stanie… Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zdjęcie: Tata Sussex" -napisała, kierując osobiste słowa do córki. Więcej na ten temat zobaczycie TUTAJ.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!