Norweska rodzina królewska nie ma obecnie najłatwiejszego czasu. W mediach huczy o kontaktach księżnej Mette-Marit z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Trwa także proces Mariusa Borga Hoiby'ego. Syn księżnej usłyszał zarzuty, w tym m.in. za cztery gwałty oraz przemoc domową. 18 marca ponownie zjawił się w sądzie.

Marius Borg Hoiby stanął przed sądem. O taką karę wnioskuje prokuratura

18 marca w sądzie w Oslo prokuratorzy Andreas Kruszewski i Sturla Henriksbo wygłosili mowy końcowe. Ich zdaniem Marius Borg Hoiby powinien usłyszeć wyrok za 39 zarzucanych mu czynów. Prokuratura wnioskuje o karę siedmiu lat i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności dla syna księżnej Mette-Marit. - Fakt, że popełniasz przestępstwa po tym, jak media skierowały na ciebie uwagę jako na osobę publiczną, nie powinien skutkować złagodzeniem kary - komentował prokurator Andreas Kruszewski, cytowany przez NRK. - Gwałt i nadużycia w bliskich związkach należą do najpoważniejszych problemów, na jakie można narazić drugą osobę. Musi to znaleźć odzwierciedlenie także w karze - dodał. Podczas mowy oskarżycieli Marius Borg Hoiby rysował i spoglądał na ekran.

Marius Borg Hoiby zabrał głos w sądzie. Co za słowa

14 marca pisaliśmy o przemówieniu syna księżnej Mette-Marit w sądzie. Marius Borg Hoiby nie krył emocji, gdy wspominał o tym, jak sprawa wpłynęła na jego życie. "Ta sprawa była zdecydowanie najbardziej stresującym doświadczeniem w całym moim życiu. Presja mediów całkowicie mnie odczłowieczyła. Nie jestem już Mariusem - jestem potworem. Stałem się celem nienawiści całej Norwegii. Ci nieliczni, którzy mi zostali, nie odważają się pójść ze mną do restauracji. Nie chcą być widziani... Tak, to... siedzę sam. (...) Panikuję, gdy tylko usłyszę samochód na oponach z kolcami. Boję się, że to policja przyjeżdża mnie aresztować. Nie mogę już nikomu ufać" - miał mówić.

