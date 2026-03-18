Król Karol III ma obecnie 77 lat. Jego stan zdrowia od dłuższego czasu budzi niepokój opinii publicznej. W związku z tym coraz częściej pojawiają się spekulacje, że może zdecydować się na abdykację jeszcze w tym roku. Dziennikarz Rob Shuter twierdzi, że w najbliższym otoczeniu monarchy prowadzone są już nieoficjalne przygotowania do przekazania władzy. Książę William od pewnego czasu przejmuje wiele królewskich obowiązków, co sprawia, że jego ewentualna koronacja mogłaby przebiec wyjątkowo sprawnie. Pojawiły się nawet głosy na temat pogrzebu Karola.

Jak będzie wyglądał pogrzeb króla Karol III? Wszystko wyszło na jaw

Dziennikarz Rob Shuter zabrał głos. - Karol nie będzie postrzegany jako ktoś zmuszony do ustąpienia. Czekał na tę rolę całe życie. Kiedy się wycofa, stanie się to całkowicie na jego warunkach - przekazał dziennikarz zagraniczym mediom.

To wszystko dzieje się w obliczu skandalu z księciem Andrzejem, który odbił się szerokim echem również na księciu Williamie, który pozostaje w napiętych relacjach ze swoim wujem. Co więcej, sam Andrzej ma nie ukrywać urazy wobec bratanka oraz jego żony. Z tego względu podjęto ważną informacją dotyczącą przyszłego pogrzebu króla.

Książę William miał podjąć zdecydowane działania wobec wuja - według doniesień Andrzej ma zostać trwale odsunięty od życia rodzinnego. Brytyjskie media informują, że po śmierci króla nie będzie mu wolno pojawić się na jego pogrzebie. Decyzja ta, przypisywana następcy tronu, ma obejmować nie tylko samą uroczystość pogrzebową, lecz także wszystkie przyszłe wydarzenia z udziałem rodziny królewskiej.

Król Karol III zabrał głos po aferze z Andrzejem. Takie oświadczenie wydał

19 lutego brytyjskie media poinformowały o zatrzymaniu przez policję Andrzeja Mountbattena-Windsora. Niedługo później król Karol III zabrał głos w tej sprawie i wydał oświadczenie. Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - powiedział król Karol w oświadczeniu dla BBC, krótko po zatrzymaniu jego brata.

"Jak już wcześniej powiedziałem, (służby - red.) mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie i współpracę. Chcę to jasno powiedzieć: prawo musi działać w swoim tempie. W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę. Tymczasem ja i moja rodzina będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służyć wam wszystkim" - dodał Karol, zwracając się do poddanych.

