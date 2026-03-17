W połowie lutego Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany. W mediach pojawiła się informacja, że były książę Yorku jest podejrzany o udostępnianie poufnych materiałów przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi. Po kilkunastu godzinach brat króla Karola III opuścił komisariat policji. Choć śledczy na razie nie postawili mu zarzutów, to 66-latek został pozbawiony wszelkich przywilejów wynikających z przynależności do rodziny królewskiej. Poza tym został eksmitowany z rezydencji Royal Lodge, w której spędził ponad 20 lat. Po ostatnich perypetiach na komisariacie Andrzej zamieszkał tymczasowo w Wood Farm Cottage - posiadłości w hrabstwie Norfolk. Wygląda na to, że nie zabawi tam zbyt długo.

Andrzej Mountbatten-Windsor szykuje się do wyprowadzki. Gdzie teraz będzie mieszkał?

Jak donoszą brytyjskie media, już niedługo Andrzej przeniesie się do sąsiedniej posiadłości Marsh Farm. Pierwszy etap przeprowadzki rozpoczął się 17 marca. Trzy duże ciężarówki przywiozły obrazy i inne dzieła sztuki. "Daily Mail" twierdzi, że były książę Yorku może wprowadzić się tam jeszcze przed Wielkanocą. Tuż po eksmisji z Royal Lodge, w Marsh Farm rozpoczęto generalne remonty.

Zamontowano wyższe ogrodzenie, zainstalowano monitoring, szerokopasmowy internet oraz telewizję satelitarną Sky. Wewnątrz położono nowe podłogi, wykładziny i odmalowano ściany. Zadbano także o ogród. Nowa posiadłość ma mieć m.in. pięć sypialni, dwa pokoje gościnne i sporych rozmiarów kuchnię.

Andrzej Mountbatten-Windsor zniknie z linii sukcesji? Brytyjczycy zabrali głos

Andrzej został pozbawiony tytułów, ale wciąż znajduje się na liście osób uprawnionych do objęcia tronu. Według najnowszego sondażu YouGov, aż 82 proc. przepytywanych Brytyjczyków popiera usunięcie byłego księcia z linii sukcesji. 6 proc. nie ma nic przeciwko temu, że 66-latek nadal tam figuruje, a 12 proc. nie posiada na ten temat zdania.

